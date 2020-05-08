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    HaberlerRamazan Haberleri İftar duası nedir? Oruç açma duası nedir, oruç nasıl açılır?
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    08.05.2020 - 12:57 |

    İftar duası nedir? Oruç açma duası nedir, oruç nasıl açılır?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı idrak ediliyor. İslam dünyası Ramazan ayında oruç ibadeti yapılıyor. Akşam ezanı ile birlikte oruç açarken okunacak iftar duası araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte iftar duası ve anlamı...

    İftar duası nedir? Oruç açma duası nedir, oruç nasıl açılır?

    Mübarek aylar içerisinde olan Ramazan ayı yaşanıyor. Müslüman dünyası Ramazan ayını ibadetlerle geçiriyor. Ramazan ayında gerçekleştirilen ibadetlerden biri ise oruç ibadetidir. Ramazan ayında araştırılan konular arasında iftar duası da bulunuyor. İşte iftar duası...

    İFTAR DUASI

    "Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

    İFTAR DUASI ANLAMI

    "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"

    ORUÇ NASIL AÇILIR?

    Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)

    İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.(İ. Mace)

    YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA

    Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin

    Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

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