BİST95.281-1,23EURO7,431,63USD6,781,22ALTIN366,850,93
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler
    ABONE OL
    14.05.2019 - 12:36 |

    İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

    Ramazan ayının 9. iftarı bu akşam yaşanacak. İftar hazırlığında olan vatandaşların merakla araştırdığı yemek tarifleri ise yoğun ilgi görüyor. Bugün ne pişirsem diye düşünenlere, en lezzetli yemek tariflerini derledik.

    İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

    Ramazan ayına özel menüler büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının 9. iftarında yayla çorbası, kıymalı kabak dolması, güveçte köfte, mor havuç salatası ve şekerpare tarifleri haberimizde...

    YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

    1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)
    7 su bardağı su
    1 su bardağı yoğurt
    1 yumurta
    Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)
    3 yemek kaşığı sıvı yağ
    2 yemek kaşığı tereyağı
    Tuz
    Nane

    Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler, kaynatın.

    Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve un, 1 su bardağına yakın su ile kaırşımı çırpın.

    Pirinçler yumuşadıktan sonra, yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyin.

    10-15 dk kaynattıktan sonra, çorbanın üzerine naneli yağ yakın.

    KIYMALI KABAK DOLMASI NASIL YAPILIR?

    İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

    5 adet kabak
    250-300 gram kıyma
    1 çay bardağı pirinç
    1 büyük soğan
    1.5 yemek kaşığı domates salçası
    Tuz karabiber nane
    yarım çay bardağı su
    yarım çay bardağı sıvı yağ (Su yağ oranını siz ayarlayabilirsiniz )

    Suyu için

    2 yemek kaşığı salça
    Tuz karabiber nane
    Su

    Üzeri için

    Yoğurt
    Dereotu
    Sarımsak

    Kabaklar ikiye bölünürek, içlerini oyun.

    Soğanları yemeklik doğradıktan sonra, pirinçler yıkanır diğer harç malzemeleriyle birlikte karıştırılır kabakların içi harçla doldurulur.
    Tencereye dizilir.
    Salça, baharatlar ve su kapta karıştırılır, dolmaların üzerine dökülür.

    GÜVEÇTE KÖFTE NASIL YAPILIR?

    İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

    500 gram kıyma
    1 adet soğan (Rendelenmiş)
    3 yemek kaşığı galeta unu
    1 adet yumurta
    1 çay kaşığı karabiber
    1 çay kaşığı pul biber
    1 çay kaşığı kimyon
    Tuz

    Sosu için;

    1 çay bardağı su
    1 yemek kaşığı salça

    Püre için;

    5 adet orta boy patates
    1 yemek kaşığı tereyağ
    1 su bardağı süt
    1 çay kaşığı karabiber
    Tuz

    Patatesleri haşlayın.

    Köfte malzemelerini karıştırın. Misket büyüklüğünde yuvarlayın.

    Haşlanan patatesleri,tereyağ ile ezerek püre haline getirdikten sonra tuz, karabiber ve sütü ekleyin.

    Köfteleri kızartın ve patates püresi üzerine yerleştirin.

    Tavadaki kalan yağa salça ekleyip biraz kavurduktan sonra suyunu ilave edip 3-5 dakika kaynatıp köftelerin üzerine gezdirin. Rendelenen kaşar peynirini de üzerine serpip 200 derece fırında kaşarlar eriyinceye kadar pişirin.

    MOR HAVUÇ SALATASI NASIL YAPILIR?

    İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

    3-4 mor havuç
    2-3 adet beyaz turp
    Yeteri miktarda çıtır soğan
    Mikro yeşillik (Lahana)
    Zeytinyağı
    Tuz
    Biraz sirke ve limon suyu

    Havuç ve turpu rendeleyin, tabağa ayrı ayrı servis edin. Üzerine limon suyu, sirke ve zeytinyağını gezdirip tuzunu serpin. En üste bol miktarda çıtır soğan ve mikro yeşillik serpin, servis sırasında karıştırın.

    ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

    İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

    125 gram oda ısısında margarin
    Yarım su bardağı pudra şekeri
    3 çorba kaşığı silme irmik
    1 adet yumurta
    1, 5-2 su bardağına yakın un
    1 paket vanilya
    1 çay kaşığı silme kabartma tozu
    1 çay bardağı fındık

    Şerbeti için:

    2 su bardağı şeker
    3 su bardağı su
    4-5 damla limon suyu

    Yağı, pudra şekerini, yumurtayı bir kaseye koyup karıştırın.

    İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek hamuruğu yoğurun.

    Ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak, üzerine fındık koyun.

    180 derece önceden ısıtılmış fırında, 30 dakika pişirin.

    Şerbet için, suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.

    İndirmeye yakın limon suyunu ekleyin. 2-3 dakika daha pişirin.
    Pişen şerbeti ılıdıktan sonra, pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’da hareketli saatler! Kovalamaca sonucu yakalandı

    İstanbul’da hareketli saatler! Kovalamaca sonucu yakalandı

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Nisan ayında kar 5 metreyi aştı

    Nisan ayında kar 5 metreyi aştı

    Sıradaki Haber