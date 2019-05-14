İftar için yemek tarifleri | En lezzetli yemekler

Ramazan ayına özel menüler büyük ilgi görüyor. Ramazan ayının 9. iftarında yayla çorbası, kıymalı kabak dolması, güveçte köfte, mor havuç salatası ve şekerpare tarifleri haberimizde...

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1 fincan pirinç (Türk kahvesi fincanı)

7 su bardağı su

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Yarım fincandan biraz fazla un (Türk kahvesi fincanı)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Nane

Su, sıvı yağ, tuz ve pirinçler, kaynatın.

Ayrı bir kasede yoğurt, yumurta ve un, 1 su bardağına yakın su ile kaırşımı çırpın.

Pirinçler yumuşadıktan sonra, yoğurtlu karışımı çorbaya ekleyin.

10-15 dk kaynattıktan sonra, çorbanın üzerine naneli yağ yakın.

KIYMALI KABAK DOLMASI NASIL YAPILIR?

5 adet kabak

250-300 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 büyük soğan

1.5 yemek kaşığı domates salçası

Tuz karabiber nane

yarım çay bardağı su

yarım çay bardağı sıvı yağ (Su yağ oranını siz ayarlayabilirsiniz )



Suyu için

2 yemek kaşığı salça

Tuz karabiber nane

Su



Üzeri için

Yoğurt

Dereotu

Sarımsak

Kabaklar ikiye bölünürek, içlerini oyun.

Soğanları yemeklik doğradıktan sonra, pirinçler yıkanır diğer harç malzemeleriyle birlikte karıştırılır kabakların içi harçla doldurulur.

Tencereye dizilir.

Salça, baharatlar ve su kapta karıştırılır, dolmaların üzerine dökülür.

GÜVEÇTE KÖFTE NASIL YAPILIR?

500 gram kıyma

1 adet soğan (Rendelenmiş)

3 yemek kaşığı galeta unu

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz



Sosu için;

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı salça



Püre için;

5 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Patatesleri haşlayın.

Köfte malzemelerini karıştırın. Misket büyüklüğünde yuvarlayın.

Haşlanan patatesleri,tereyağ ile ezerek püre haline getirdikten sonra tuz, karabiber ve sütü ekleyin.

Köfteleri kızartın ve patates püresi üzerine yerleştirin.

Tavadaki kalan yağa salça ekleyip biraz kavurduktan sonra suyunu ilave edip 3-5 dakika kaynatıp köftelerin üzerine gezdirin. Rendelenen kaşar peynirini de üzerine serpip 200 derece fırında kaşarlar eriyinceye kadar pişirin.

MOR HAVUÇ SALATASI NASIL YAPILIR?

3-4 mor havuç

2-3 adet beyaz turp

Yeteri miktarda çıtır soğan

Mikro yeşillik (Lahana)

Zeytinyağı

Tuz

Biraz sirke ve limon suyu

Havuç ve turpu rendeleyin, tabağa ayrı ayrı servis edin. Üzerine limon suyu, sirke ve zeytinyağını gezdirip tuzunu serpin. En üste bol miktarda çıtır soğan ve mikro yeşillik serpin, servis sırasında karıştırın.

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

1, 5-2 su bardağına yakın un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık



Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yağı, pudra şekerini, yumurtayı bir kaseye koyup karıştırın.

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek hamuruğu yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak, üzerine fındık koyun.

180 derece önceden ısıtılmış fırında, 30 dakika pişirin.

Şerbet için, suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.

İndirmeye yakın limon suyunu ekleyin. 2-3 dakika daha pişirin.

Pişen şerbeti ılıdıktan sonra, pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin.