İftar ile sahur arası bol su tüketin

Bunun için iftar ile sahur arasında mutlaka 2-2.5 litre su tüketmenizi öneriyorum” dedi.Hospital Park Grup Büyük Anadolu Meydan Hastanesi doktorlarından Diyetisyen Elanur Yılmaz, Ramazan ayında beslenme konusunda herkesin bildiği kulaktan dolma bilgilerin yanlış olabileceğini, özellikle sağlık konusunda problemleri olan kişilerinde mutlaka bir uzmandan destek alması gerektiğini söyledi. İftar ve sahur arasında iki litre suyun bölerek içilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Elanur Yılmaz, "Geldi 11 ayın sultanı Ramazan, boşuna sultan dememişler tabi diğer aylardan onu ayıran insanların nefis kontrolleri, kurulan sofralar, ailece açılan iftarlar, davetler, birlik ve beraberliktir. Tabi bunun yanı sıra uzun süre süren açlıktan sonra beslenme şeklidir. Peki, nasıl beslenmeliyiz, ramazanda neler yemeliyiz, ne yersek açlık çekmeyiz, susamayız ve ramazan ayında kilo almadan sağlıklı bir şekilde beslenerek geçirebiliriz?Bu soruların yanıtları aslında çok basit, nefsimizi kontrol ettiğimiz bu ay doğru beslenme tercihleri ile bedenimiz özellikle de midemiz için de bir terbiye ayı olabilir. Fakat bu tercihleri doğru yapabilmek için minik ip uçlarımız var. Ramazanda çok dikkat etmemiz gereken noktalardan birincisi su tüketimi çünkü vücudumuz yaklaşık 16 saat gibi uzun bir süre susuz kalıyor. Sıvı demiyorum özellikle su diyorum çünkü herkesçe bilinen yanlışlardan biride içilen çayı, kahveyi ve asitli içeceklerin de bu gruba katılmasıdır. Aksine bunlar gün içerisinde vücudumuzdaki suyu alıp götürüyor ve bizi susuz bırakıyor. O yüzden iftar ile sahur arasında 2-2.5 litre su tüketmenizi öneriyorum. Bunu da bir içmeye çok miktarda değil de mideyi yormadan aşama aşama saatlere bölerek tüketmelisiniz. Bunun yanı sıra ramazan ayında şekersiz meyve kompostoları, az şekerli limonatalar, maden sodası, ayranla sıvı alımı desteklenebilir” diye konuştu.



Mideniz iradenizin hatalarını ödemesin



“İftarda ilk olarak su ile başlanmalı, ardından düşen kan şekerini artırmak için kuru kayısı ya da hurma ile devam edilmelidir” diyen Diyetisyen Elanur Yılmaz, "İftar sofrasında daha sonra çorba ve tam buğday ekmeği ile devam edip biraz ara vermek gerekir. Zor olan kısım bu ama mideye birden yüklenilmemelidir. 10-15 dakika sabredip, beklemeliyiz. Bu bekleme sırasında arada yemek servisi yapabilir, mutfağı toplanabilir, namaz kılabilirsiniz tercih sizin. Çünkü beyine doyma sinyalinin ulaşması 11-20 dakikayı buluyor. Bekledikten sonra ise 1 çeşit ana yemeğinizi tüketmelisiniz. Normalde 3-4 çeşit yemeği yiyerek kalkacağınız sofradan, çorba ve ardından yiyeceğiniz tek çeşit yemek ile kalkabilirsiniz. Sizden özellikle rica edeceğim diğer bir konu şerbetli tatlılardan, kızartmalardan, kavurmalardan ve o dumanı üstünde susamlı ramazan pidelerinden uzak durarak başlamalıyız. Şu an haykırışları duyar gibiyim ‘tatlısız pidesiz ramazan mı olur’ diye. Bence de olmaz ama dikkat etmemiz gereken ne zaman ne kadar yememiz gerektiği, aslında tüm sağlıklı beslenmenin altında yatan temel prensip bu nasıl yiyeceğimiz. Avuç içi büyüklüğünde bir pideyi her akşam tüketmek yerine özel davetlerde tüketerek kendinize ödül verebilirsiniz. Şerbetli tatlılar yerine ise haftada 1-2 kere sütlü tatlılar tercih edilebilir. Unutmayın mideniz idarenizin hatalarını ödemek zorunda değildir” şeklinde konuştu.



İftar sahur arası ara öğün önemli



İftar ile sahur arasında metabolizmayı hızlandırmak için 2-2.5 saat aralıklarla ara öğünler yapılması gerektiğini hatırlatan Diyetisyen Elanur Yılmaz şöyle devam etti: "Öğünlerde taze meyveler, fındık, ceviz, badem tüketilebilirsiniz. Bu besinlerin hem lif(posa) kaynağı yüksektir, hem tokluk sağlar hem de gün içinde gerekli olan vitamin ve mineralin vücudumuza almamıza yardımcı olur. Sert kabuklu yemişlerimiz omega-3 kaynağı da olduğundan gün içinde hafızamızı dinç tutar. En önemlisi de ara öğünler sahurda acıkmayı ve aşırı yüklenilmeyi önler. Açlık vaktimizin başlayacağı sahur bizim için iftar kadar önemli bir öğün olmalı ve kesinlikle atlamamalıdır. Sahur öğününü atlamak hem metabolizmamızı daha da yavaşlatacak hem de açlık süresi uzadığından kan şekerinin düşüklüğüne bağlı olarak baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi gibi sorunların yaşanmasına sebep olacaktır. Sahuru bir kahvaltı gibi planlamalı. Sahur da bizi gün içinde tok tutacak besinleri tercih etmeliyiz. Özellikle yumurta, peynir, süt ya da yoğurt bunları masamızdan eksik etmemeliyiz. Çünkü bu besinler protein içeriği yüksek olduğu için gün içindeki acıkmamızı önleyeceklerdir.”



Diyetisyen Elanur Yılmaz’ın hazırladığı örnek bir ramazan menüsü:

İftar: Su ile başlanılmalı, Kuru meyveler ya da hurma, Çorba, Tam buğday ekmeği, 10-15 dakikalık bir ara,

Ana yemek, Bol salata, Yoğurt, Ara öğünlerde, Meyve, Fındık, badem, ceviz, Süt yoğurt ayran.

Sahur: Haşlamış yumurta, Peynir, Süt/ yoğurt/ ayran, Domates, salatalık, mevsim yeşillikleri, Tam buğday ekmeği.