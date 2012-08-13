İftarda Somon Balığı

Somon ve susam çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Somon aynı zamanda kansızlığa iyi geldiği bilinen B12 vitamini açısından da zengindir.



Omega-3 zengini bir balık olan somon, neredeyse bütün hayati organlarımız için doping niteliğindedir. Susam ile bir araya geldiğinde tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel bir lezzete kavuşan somonu ister ızgara ister buğulama olarak tercih edebilirsiniz.