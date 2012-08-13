BİST96.355-0,12EURO7,41 1,35USD6,791,41ALTIN370,251,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri İftarda Somon Balığı
    ABONE OL
    13.08.2012 - 18:37 |

    İftarda Somon Balığı

    İftarda Omega-3 yağ asidi açısından zengin somon tüketin, Ramazan ayınız sağlıklı geçsin.

    İftarda Somon Balığı

    Somon ve susam çoklu doymamış yağ asitleri içerir. Somon aynı zamanda kansızlığa iyi geldiği bilinen B12 vitamini açısından da zengindir.

    Omega-3 zengini bir balık olan somon, neredeyse bütün hayati organlarımız için doping niteliğindedir. Susam ile bir araya geldiğinde tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel bir lezzete kavuşan somonu ister ızgara ister buğulama olarak tercih edebilirsiniz.

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

    Sıradaki Haber