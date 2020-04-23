İkra Ne Demek? İkra Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İkra kelimesi dilimize Arap dilinden geçmiş bir kelimedir. Hatta Kuran'da da adı geçen bir kelime olması sebebiyle merak edilmektedir.



İkra Ne Demek?



İkra kelimesi Arapça kökeninden gelen bir kelimedir. Arapçada okumak anlamına gelen İkra adıyla bir de sure vardır. Kuran'da ilk ayet olarak bilinen "oku!" emrinin verildiği ayette geçmektedir. Peygamber'in Allah'tan aldığı ilk mektup İkra yani okumak kelimesiyle başlamaktadır. Okumak ve anlamak ile ilgili bir kelime olduğu için bu kapsamda cümle kurarken kullanımı tercih edilebilir.



İkra Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



İkra kelimesi sadece okumak anlamını taşımaz. Arapçada her kelimenin kök ailesi vardır. İkra kelimesi ise karea kökünden türemiştir. Karea kökü anlayarak ve düşünerek okumak anlamını taşımaktadır. Yani ikra sözlük anlamı olarak yalnızca okumayı içermez. Anlayarak ve düşünerek okumayı içerir.