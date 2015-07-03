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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Islak börek tarfi
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    03.07.2015 - 10:27 |

    Islak börek tarfi

    Sahur sofralarının en sevilen böreklerinden biri olan ıslak börek hem kolay yapımı hem de lezzetli tadıyla sizinde beğenizi kazanacak... İşte pratik yapımı ile ıslak börek...

    Islak börek tarfi

    Malzemeler
    5 adet yufka
    250 gram beyaz peynir
    Dereotu ( isteğe göre)

    Üzeri için
    2 adet yumurta
    Yarım su bardağı sıvı yağ
    Tuz
    Çörek otu
    Su

    Yapılışı
    Peynirleri iyice ezip, dereotunu incecik doğrayın. Geniş bir kasenin içinde peynir ve dereotunu karıştırın. Yufkaları üçgen olarak şekilde 4 parçaya bölün. Her bir yufkanın geniş kısmına peynirli harçtan 1 yemek kaşığı koyun. Rulo şeklinde sarıp gül böreği gibi ruloyu kendi etrafında döndürerek sarmal şekil verin.Yafka ve peynir harcı bitene kadar bu işleme devam edin...

    Hazırladığınız börekleri küçük bir fırın tepsisine sıkı sıkı dizin. Tepsiye böreklerin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Tepsiyi buzdolabında yarım saat bekletin. Sürenin sonunda tepsiyi dolaptan çıkarıp börekleri temiz bir bez üzerine dizin. Böreklerin suyu süzülene kadar bekletin.
    Fırın tepsisini yağlayıp börekleri aralıklı olarak dizin. Ayrı bir kâsede yumurta, sıvıyağ ve bir miktar tuzu çırpın. Karışımı böreklerin üzerine sürüp çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.
    Afiet olsun

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