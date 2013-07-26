İşte Demirhindi'nin faydaları

Demirhindi şerbetinin yapılışını anlatan Yurtsever, "Demirhindi şerbeti Hindistan'dan getirtiğimiz 'tamarin' adı verilen hint hurması öncelikle ayıklanıyor. Ayıklandıktan sonra bir haşlanma ve demlenme süreci yaşanıyor. Doğal şeker katkısı uyguluyoruz. Daha sonra 16 çeşit bahratla çeşnilendiriyoruz. 2 saatlik pişmenin ardındanda bir günlük soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan bu ürünümüz demirhindi şerbetinin özütü oluyor. Ertesi gün filtrasyonlar yapılıyor. Yapılmış olan bu filtrasyonların arkasından ürün sulantırılak, pastorize şekilde fabrikada doluma başlanıyor" dedi. Demirhindi şerbeti'nin faydalarınada değinen Yurtsever, demirhindi şerbetinin sindirim sistemine, susuzluğa, vücuda direnç verdiğini söyledi.

Demirhindi Şerbeti'nin ramazan ayı ile özdeşleştirildiğini söyleyen Yurtsever, "Yaklaşık 2 senedir fabrikamızda demirhindiyle bereber, kızılcık, gül ve gelincik gibi şerbetlerimizi üretip, sunuyoruz. Bu sene sipatişlerimiz arttı. Son çıkan haberler de umuyorum daha da büyük siparişler gelecektir. Bu içecek sadece bize ait olan bir içecek" diye konuştu. "Başbakan'a demirhini şerbetinin ikram edilmesinden sonra ne gibi tepkiler geldi?" sorusuna Yurtsever, Başbakan Recep Tayyip Erdağan'ın demirhindi şerbetini tüketmesinin önemli olduğunu belirterek, haberlerin ardından telefonlarının kitlendiğini, olumlu tepkiler aldıklarını söyledi.