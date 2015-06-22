Karpuzu iftarla sahur arasında açken tüketin

Karpuzun iyi bir lif ve sıvı kaynağı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Türkel, özellikle sıvı ihtiyacının arttığı Ramazan ayında karpuz tüketilmesini önerdi.

İftardan hemen sonra tok karnına yenen karpuzun şişkinliğe sebep olabileceğine dikkat çeken Türkel, karpuzu iftar ile sahur arasında, midenin nispeten rahatladığı aç bir zaman diliminde yemek gerektiğini söyledi.

Karpuzun bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kilo vermeye yardımcı olduğunu dile getiren Türkel, “Ramazanda sıvı alımı çok önemli. Ne yazık ki yeterince su tüketmiyoruz. Suyun yerini hiçbir şey tutmaz ancak vücudun susuz kalmaması için sulu gıdalar tüketilmesinde büyük fayda var. İşte karpuz sıvı yönünden en zengin meyvelerin başında geliyor. Karpuz böbrekleri çalıştırıyor, idrarı düzenliyor" bilgisini verdi.

B VE C VİTAMİNİ ZİNDELİK VERİYOR, YORGUNLUĞU GİDERİYOR

Karpuzun aynı zamanda zengin C ve B vitamini içerdiğini, bu yönünün pek bilinmediğini dile getiren Türkel, “B ve C vitamini yönünden zengin olduğu için vücuda zindelik, canlılık veriyor, yorgunluğu engelliyor. Ayrıca karpuz antioksidan özelliği ile de kanserden koruyor. Karpuz çekirdeği içinde bulunan cucurbocitrin adlı madde kan basıncını düşürmeye yardımcı oluyor.

Yine çekirdeğinoe bulunan likopen maddesi de kalbi enfarktüsten koruyor. Çekirdeklerinin mideye herhangi bir zararı yok. Tam fayda sağlamak için karpuzu tüketirken çekirdekleriyle birlikte nispeten aç bir zamanda tüketmek ve çekirdekleri dişlerle kırmakta fayda var” dedi.