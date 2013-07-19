Kedidili pastası



Malzemeler:



• 1 paket kedidili bisküvi

• 500 mL süt

• 3 yemek kaşığı un

• 4 yemek kaşığı şeker

• 1 yemek kaşığı nişasta

• Vanilya

• 1 silme yemek kaşığı tereyağı

• Kremşanti malzemeleri

• 1 paket toz kremşanti

• 200 mL süt



Şerbet için:



• 1,5 su bardağı su

• 1 su bardağı şeker



Yapılışı:



Şerbeti kaynatıp biraz soğumasını bekleyin. Kedidili bisküvilerini tepsiye dizin ve şerbet ile ıslatın. Kremayı hazırlamak için vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeleri karıştırarak kaynatın. En son vanilya ve tereyağını ekleyip altını kapatın ve dinlendirin. Kremayı kedidili bisküvileri üzerine döküp tamamen soğuduktan sonra buzdolabına koyun. Krem şantiyi hazırlayıp üzerine sürün. Dilerseniz kakao da dökebilirsiniz.



Afiyet olsun

