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    HaberlerRamazan Tatlıları Haberleri Kedidili pastası
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    19.07.2013 - 15:00 |

    Kedidili pastası

    Ramazan için enfes kedidili pastası

    Kedidili pastası


    Malzemeler:

    • 1 paket kedidili bisküvi
    • 500 mL süt
    • 3 yemek kaşığı un
    • 4 yemek kaşığı şeker
    • 1 yemek kaşığı nişasta
    • Vanilya
    • 1 silme yemek kaşığı tereyağı
    • Kremşanti malzemeleri
    • 1 paket toz kremşanti
    • 200 mL süt

    Şerbet için:

    • 1,5 su bardağı su
    • 1 su bardağı şeker

    Yapılışı:

    Şerbeti kaynatıp biraz soğumasını bekleyin. Kedidili bisküvilerini tepsiye dizin ve şerbet ile ıslatın. Kremayı hazırlamak için vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeleri karıştırarak kaynatın. En son vanilya ve tereyağını ekleyip altını kapatın ve dinlendirin. Kremayı kedidili bisküvileri üzerine döküp tamamen soğuduktan sonra buzdolabına koyun. Krem şantiyi hazırlayıp üzerine sürün. Dilerseniz kakao da dökebilirsiniz.

    Afiyet olsun

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