Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin yaşam kalitesini yükselten tavsiyeleri paylaşmak için oluşturduğu “İyi Yaşa” platformunda yaşam kalitesini artıran, yapımı pratik, sağlıklı yemek tarifleri paylaşan Şef Ece Zaim, “yaz ayına dek gelen Ramazan'da hem serinleten hem de enerjinizi geri kazanmanızı sağlayan tarifler tercih etmek kendinizi iftar sonrasında daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır” dedi. Zaim sözlerine şöyle devam etti: “Kinoalı ve avokadolu ayran aşı çorbası serinleten ve güç toplamanızı sağlayan bir çorba olduğu kadar aynı zamanda kinoa dolayısıyla içerisinde bulundurduğu bol proteinle ve avokadoyla harika bir süper besin. Tarifin şişkinlik yapmaması da cabası. 6-8 kişilik bolca miktarda hazırladığım bu tarifi üzerine yağ dökmeden sahurda da tüketebilirsiniz.

Avokadonun tam lezzetinde olması için olgun olmasına özen gösterin. Eğer avokadonuz olgun değilse oda sıcaklığında bir kaç muz ile birlikte sertlik derecesine göre 1-3 gün kadar bekletin. Parmağınızı kabuğuna bastırdığınızda yumuşadığını hissediyorsanız hazır demektir.”

İşte Şef Ece Zaim’in hazırladığı Kinoalı ve Avokadolu Ayran Aşı Çorbası tarifi:

6 kişilik

Malzemeler:



•1/2 su bardağı buğday

•1/2 su bardağı üç renkli kinoa

•3 su bardağı yoğurt

•4,5 su bardağı soğuk su

•Tuz ve karabiber

•1 adet olgun avokado

•1/2 limon suyu

•3 yemek kaşığı zeytinyağı

•1 çay kaşığı toz paprika

•2 çimdik pul biber

Süslemek için:

•Çörek otu

Yapılışı:

Buğdayı bir kaseye alın ve üzerini 2 parmak geçecek kalınlıkta oda sıcaklığında su ekleyin. Bir gece bekletin. Buğdayın suyunu süzün, tencereye alın ve yine üzerini 2 parmak geçecek kadar oda sıcaklığında su ekleyin. Yüksek ateşte suyu kaynatın ve ocağı orta ateşe alıp buğdaylar yumuşayıncaya dek 15-20 dakika kadar pişirin.

Bu sırada başka bir tencereye kinoayı alın ve üzerine 1,5 su bardağı kaynar su ekleyin. Suyunu tamamen çekene dek kısık ateşte pişirin. Kinoayı ve buğdayı karıştırın ve ılınması için kapağı açık olarak bırakın. Geniş bir kasede yoğurdu, soğuk suyu, göz kararı tuzu ve karabiberi çırpma teli iyice çırparak karıştırın.

Avokadoyu bıçakla ortadan ikiye bölün ve çekirdeğini çıkartın. Soyun ve orta boy küplere bölün. Üzerine limon suyunu sıkın. Avokadoları yoğurtlu karışıma ekleyin. Bu karışımı da kinolalı buğday karışımının üzerine dökün ve homojen bir kıvam elde edene dek karıştırın.

Cezveye zeytinyağını, toz paprikayı, pul biberi ekleyin ve orta ateşte yağ haraketlenene dek 1-2 dakika kadar ısıtın.

Kinoalı ve avokadolu ayran aşı çorbasını kaselere bölüştürün ve üzerlerine paprikalı yağdan gezdirin. Çörek otu serpip servis edin.