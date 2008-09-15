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    15.09.2008 - 16:10 |

    Kıymalı Fırın Makarna

    Fırında Makarna hem kolay hazırlanışı hem de lezettiyle her zaman menülerimizin ilk sırasında.

    Kıymalı Fırın Makarna

    Sahrap Soysal

    MALZEME LİSTESİ
    • ½ paket haşlanmış kelebek makarna
    (herhangi bir makarna türü kullanabilirsiniz)
    • 250-300 gr az yağlı dana kıyma
    • 1 adet orta boy kuru soğan
    • 4 yemek kaşığı sıvıyağ
    Sos için;
    • 3 adet yumurta
    • 2 tepeleme yemek kaşığı un
    • ½ litre süt
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber

    Üzeri için;
    • 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
    (dil peyniri de kullanabilirsiniz)

    YAPILIŞI
    • Sosu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine unu ekleyin. Tuz, karabiber ve pulbiberi de serpiştirip çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Sütü ilave edip iyice karıştırın. Bir kenarda bekletin.
    • Orta boy bir fırın kabının içini 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.
    • Diğer taraftan, kalan 2 yemek kaşığı sıvıyağı orta boy bir tavaya koyup içine kıyma ve rendelenmiş soğanı ekleyin. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiberi serpiştirip karıştırın ve ocaktan alın.
    • Haşlanmış makarna ve kıymalı karışımı yumurtalı sos karışımının içine aktarıp malzemeleri tekrar karıştırın ve yağlanmış fırın kabına aktarın.
    • Üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirip 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzeri altın sarısı olup iyice kızarıncaya kadar, en az 325-0 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.
    Not; İsterseniz bu makarnaya konserve mantar da katabilirsiniz. Bunun için 8-10 adet konserve mantarı tavla zarı formunda dilimleyip kavrulan kıymanın üzerine ilave edin. Farklı bir lezzet elde edeceksiniz.

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