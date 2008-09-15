Kıymalı Fırın Makarna
Fırında Makarna hem kolay hazırlanışı hem de lezettiyle her zaman menülerimizin ilk sırasında.
Sahrap Soysal
MALZEME LİSTESİ
• ½ paket haşlanmış kelebek makarna
(herhangi bir makarna türü kullanabilirsiniz)
• 250-300 gr az yağlı dana kıyma
• 1 adet orta boy kuru soğan
• 4 yemek kaşığı sıvıyağ
Sos için;
• 3 adet yumurta
• 2 tepeleme yemek kaşığı un
• ½ litre süt
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber
Üzeri için;
• 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
(dil peyniri de kullanabilirsiniz)
YAPILIŞI
• Sosu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine unu ekleyin. Tuz, karabiber ve pulbiberi de serpiştirip çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Sütü ilave edip iyice karıştırın. Bir kenarda bekletin.
• Orta boy bir fırın kabının içini 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.
• Diğer taraftan, kalan 2 yemek kaşığı sıvıyağı orta boy bir tavaya koyup içine kıyma ve rendelenmiş soğanı ekleyin. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiberi serpiştirip karıştırın ve ocaktan alın.
• Haşlanmış makarna ve kıymalı karışımı yumurtalı sos karışımının içine aktarıp malzemeleri tekrar karıştırın ve yağlanmış fırın kabına aktarın.
• Üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirip 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzeri altın sarısı olup iyice kızarıncaya kadar, en az 325-0 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.
Not; İsterseniz bu makarnaya konserve mantar da katabilirsiniz. Bunun için 8-10 adet konserve mantarı tavla zarı formunda dilimleyip kavrulan kıymanın üzerine ilave edin. Farklı bir lezzet elde edeceksiniz.