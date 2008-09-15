Kıymalı Fırın Makarna

Sahrap Soysal

MALZEME LİSTESİ

• ½ paket haşlanmış kelebek makarna

(herhangi bir makarna türü kullanabilirsiniz)

• 250-300 gr az yağlı dana kıyma

• 1 adet orta boy kuru soğan

• 4 yemek kaşığı sıvıyağ

Sos için;

• 3 adet yumurta

• 2 tepeleme yemek kaşığı un

• ½ litre süt

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı pulbiber

Üzeri için;

• 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

(dil peyniri de kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

• Sosu hazırlamak için; yumurtaları derin bir kaba kırıp üzerine unu ekleyin. Tuz, karabiber ve pulbiberi de serpiştirip çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Sütü ilave edip iyice karıştırın. Bir kenarda bekletin.

• Orta boy bir fırın kabının içini 2 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın.

• Diğer taraftan, kalan 2 yemek kaşığı sıvıyağı orta boy bir tavaya koyup içine kıyma ve rendelenmiş soğanı ekleyin. Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak 7-8 dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiberi serpiştirip karıştırın ve ocaktan alın.

• Haşlanmış makarna ve kıymalı karışımı yumurtalı sos karışımının içine aktarıp malzemeleri tekrar karıştırın ve yağlanmış fırın kabına aktarın.

• Üzerine rendelenmiş peyniri serpiştirip 175 dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında üzeri altın sarısı olup iyice kızarıncaya kadar, en az 325-0 dakika pişirip çıkarın. Sıcak sıcak servise sunun.

Not; İsterseniz bu makarnaya konserve mantar da katabilirsiniz. Bunun için 8-10 adet konserve mantarı tavla zarı formunda dilimleyip kavrulan kıymanın üzerine ilave edin. Farklı bir lezzet elde edeceksiniz.