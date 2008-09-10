Kıymalı Mücver Köfte

Sahrap Soysal

Malzemeler:

• 400 gr az yağlı dana kıyma

• 4 adet taze yeşil soğan

• 1 demet dereotu

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar

• 2 diş dövülmüş sarımsak

• Türk kahvesi fincanıyla 2 fincan sıvıyağ (kızartmak için)

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

• 1 tatlı kaşığı pulbiber

• 2 çay kaşığı kuru nane



YAPILIŞI

• Ayıkladığınız dereotunu ince ince doğrayın. Taze yeşil soğanları ayıklayıp incecik doğrayın.

• Doğradığınız malzemeleri derin bir kaba aktarın. Üzerine dövülmüş sarmısak, nane, karabiber, tuz ve pulbiberi ekleyin. Bir taraftan elinizle karıştırırken bir taraftan da rendelenmiş kaşarı ilave edin. Üzerine yumurtaları da kırın. Son olarak, kıymayı katıp hafif cıvık kıvamlı bir karışım elde edinceye kadar, 2-3 dakika yoğurun.

• Diğer taraftan, yağın yarısını geniş bir teflon tavaya koyup orta ısılı ateşte kızdırın.

• Hazırladığınız cıvık harçtan bir yemek kaşığı kadar alıp üzerini elinizle düzelttikten sonra kızgın yağ kızdırdığınız tavaya yerleştirin.

• Tavaya yerleştirdiğiniz mücver köftelerini çevirerek arkalı önlü yaklaşık 7-8 dakika kadar kızartın. (tavadaki yağ azaldıkça yağ eklemeniz gerekir) Mücverlerin tavaya yapışmasını engellemek için spatula yardımıyla sürekli çevirin.

• Kızarttığınız köfteleri havlu kağıt serdiğiniz bir tabağa yerleştirin ve kağıdın yağı emmesini sağlayın. Mücver köftelerini servis tabağına alıp pilav ya da püre gibi garnitürlerle birlikte servise sunun.