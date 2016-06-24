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    24.06.2016 - 11:47 |

    Kolay dondurma tarifi ve iftar özel menüsü

    İftarda ne pişireceğine karar veremeyenler için seçtiğimiz nefis tariflerle iftar menüsü...

    Kolay dondurma tarifi ve iftar özel menüsü

    Tavuk çorbası malzemeleri:

    500 gram tavuk
    1 havuç
    Yarım demet maydanoz
    1 patates
    1 kaşık tereyağı
    1 kaşık un
    3 yumurta
    1 bardak kaşar rendesi
    8 bardak su
    Tuz, karabiber

    Tavuk çorbası yapılışı:

    Didiklenmiş tavukları 8 bardak suyu koyduğunuz tencereye alın. Küçük küçük kıydığınız patates, havuç ve maydanozları ekleyin. Tuzunu ve karabiberimi de attıktan sonra 1 saat kadar pişirin.

    Unu tereyağıyla pembeleşene kadar kavurun. Çorbanın suyundan 1-2 kepçe alıp kavrulan una karıştırın. Yumurtaları çırparak ekleyin. Tenceredeki çorbaya bu karışımı ilave edip kaynatın. Pİştikten sonra blenderdan geçirin.

    Kolay dondurma tarifi ve iftar özel menüsü

    Yeşil mercimek salatası malzemeleri:

    1,5 bardak mercimek
    4 dal yeşil soğan
    Yarım demet maydanoz
    Yarım demet dereotu
    1 adet kırmızı biber
    6-7 adet kornişon turşu
    3 kaşık sıvıyağ
    1 kutu Mısır konservesi
    1,5 limon suyu
    1 tatlı kaşığı tuz

    Yeşil mercimek salatası yapılışı:

    Mercimekleri haşladıktan sonra doğradığınız dereotu, maydanoz, soğan, turşu ve bibere ekleyin. Mısırları da karışıma ekledikten sonra limon, yağ ve tuzunu ilave edin ve karıştırın.

    Kolay dondurma tarifi ve iftar özel menüsü

    Kabak dolması malzemeleri:

    Kabak
    1 bardak pirinç
    1 bardak bulgur
    6-7 kuru soğan
    10 gram kıyma
    1 kaşık biber salçası
    1 kaşık domates salçası
    Dereotu
    Maydanoz
    Pulbiber, Tuz

    Kabak dolması hazırlanışı:

    Kabakların içini oyup hazırlayın. Bütün malzemeyi karıştırın. Kabakların içini doldurun. Üzerlerini dilim domateslerle kapatın. Biraz suyla salçayı karıştırıp tencerenin üzerinde gezdirin.

    Kolay dondurma tarifi ve iftar özel menüsü

    Kolay dondurma malzemeleri:

    1 litre süt
    1 su bardağı şeker
    1 dolu yemek kaşığı sahlep
    1 tatlı kaşığı kakao (isteğe bağlı)

    Kolay dondurma yapılışı:

    Sütün tamamını derin bir tencereye koyun. Kaynadıktan sonra şeker ve sahlep ekleyin.
    eğer kakaolu dondurma yapmak istiyorsanız kakaoyu da ekleyin.
    Malzemeyi ekledikten sonra sürekli karıştırmalısınız yoksa sahlep topak topak olacaktır.
    Yeterince kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve sıcakken dondurma kaplarına koyun.
    Oda sıcaklığına geldiğinde buzluğa koyarak dondurun. Her yarım saatte bir karıştırmayı unutmayın.

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