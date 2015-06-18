Kozalak mantı tarifi

Malzemeler

4 tane yufka

300 gr.kıyma

1 adet soğan

tuz,karabiber,kırmızıpul biber



Üzeri için

2 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarmısak



Sosu

3 domates

1 diş sarmısak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı biber şalçası

Tuz,

1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber





Yapılışı

Kıymanızın içine soğanınızı rendeleyin,baharatlarını atın ve iyice yoğurun. Yufkaları sigara böreği saracakmış gibi üçgen şekilde,kesebildiğimiz kadar küçük keselim.Küçük sarmanızda fayda var. böylece daha çıtır olur.



Hazırladığımız yufkaların geniş ucuna kıymamızdan koyalım ve sıkıca saralım,ucunu suyla ıslatıp kapatalım.Bütün yufkalarımız bitene kadar bu işlemi yapalım.



Domatesi rendeleyelim,ve tereyağında kavuralım.Kavrulurken içine salçamızı,sarmısağımızı ve baharatlarımızı ekleyelim.5 dakika kadar pişridikten sonra sosumuz hazır. Yoğurdumuzu biraz suyla özeyelim,içine rendelenmiş 1 diş sarımsak ve biraz tuz ekleyelim.



Hazırladığınız mantıları bol yağda iyice kızartalım.Genişce bir servis tabağına alalım,üzerine yoğurdu ve sıcak domates sosunu döküp sıcak sıcak servis edein



Afiyet olsun