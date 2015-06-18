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    18.06.2015 - 11:10 |

    Kozalak mantı tarifi

    İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti kozalak mantı tarifi...

    Kozalak mantı tarifi

    Malzemeler
    4 tane yufka
    300 gr.kıyma
    1 adet soğan
    tuz,karabiber,kırmızıpul biber

    Üzeri için
    2 su bardağı süzme yoğurt
    1 diş sarmısak

    Sosu
    3 domates
    1 diş sarmısak
    1 yemek kaşığı tereyağı
    1 yemek kaşığı sıvıyağ
    1 tatlı kaşığı biber şalçası
    Tuz,
    1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber


    Yapılışı
    Kıymanızın içine soğanınızı rendeleyin,baharatlarını atın ve iyice yoğurun. Yufkaları sigara böreği saracakmış gibi üçgen şekilde,kesebildiğimiz kadar küçük keselim.Küçük sarmanızda fayda var. böylece daha çıtır olur.

    Hazırladığımız yufkaların geniş ucuna kıymamızdan koyalım ve sıkıca saralım,ucunu suyla ıslatıp kapatalım.Bütün yufkalarımız bitene kadar bu işlemi yapalım.

    Domatesi rendeleyelim,ve tereyağında kavuralım.Kavrulurken içine salçamızı,sarmısağımızı ve baharatlarımızı ekleyelim.5 dakika kadar pişridikten sonra sosumuz hazır. Yoğurdumuzu biraz suyla özeyelim,içine rendelenmiş 1 diş sarımsak ve biraz tuz ekleyelim.

    Hazırladığınız mantıları bol yağda iyice kızartalım.Genişce bir servis tabağına alalım,üzerine yoğurdu ve sıcak domates sosunu döküp sıcak sıcak servis edein


    Afiyet olsun

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