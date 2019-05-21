21.05.2019 - 15:12 |
Kusmak orucu bozar mı?
Ramazan ayı içerisinde vatandaşlar tarafından bazı sorular merak ediliyor. Orucu bozan şeyler hakkında arayış yapanlar, 'kusmak orucu bozar mı' sorusuna da cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 'kusmak orucu bozar mı' sorusunu yanıtladı.
Kusmak orucu bozar mı?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.
Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).
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