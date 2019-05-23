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    23.05.2019 - 11:42 |

    Kusmak orucu bozar mı?

    Ramazan ayında en çok merak edilen sorulardan biri de 'Kusmak orucu bozar mı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden bu soruyu yanıtladı. İşte 'kusmak orucu bozar mı' sorusunun yanıtı...

    Kusmak orucu bozar mı?

    KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

    Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

    Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

    Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

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