“Nerede o eski ramazanlar” diyenlere...

The Ritz-Carlton, İstanbul’un yetenekli şefleri tarafından Türkiye’nin dört bir tarafından gelen malzemeler ile özenle hazırlanan iftar büfesinde; saray mutfağından özel tatlar, pide, lahmacun, döner, kuzu çevirme gibi birbirinden güzel Türk yemekleri ve iftariyeliklerin yanı sıra; sahlep, boza, ayran ve ev yapımı şerbetler de yer alıyor. Geleneksel kıyafetleri ve ibriği ile şerbetçi, gözlerinizin önünde sac fırında birbirbirinden lezzetli gözlemeler hazırlayacak. Çintemani Restaurant iftar büfesi kişi başı 99 YTL…



Tel: 0.212.334 41 88