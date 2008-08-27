BİST96.355-0,12EURO7,411,35USD6,791,41ALTIN370,471,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Haberleri “Nerede o eski ramazanlar” diyenlere...
    ABONE OL
    27.08.2008 - 17:41 |

    “Nerede o eski ramazanlar” diyenlere...

    The Ritz-Carlton, etkileyici Boğaz manzarası, Türkiye’nin farklı yörelerinden seçilen yöresel yemekleri ve canlı fasıl müziği eşliğinde iftar keyfi yaşamak isteyenleri Çintemani Restaurantına bekliyor.

    “Nerede o eski ramazanlar” diyenlere...

    The Ritz-Carlton, İstanbul’un yetenekli şefleri tarafından Türkiye’nin dört bir tarafından gelen malzemeler ile özenle hazırlanan iftar büfesinde; saray mutfağından özel tatlar, pide, lahmacun, döner, kuzu çevirme gibi birbirinden güzel Türk yemekleri ve iftariyeliklerin yanı sıra; sahlep, boza, ayran ve ev yapımı şerbetler de yer alıyor. Geleneksel kıyafetleri ve ibriği ile şerbetçi, gözlerinizin önünde sac fırında birbirbirinden lezzetli gözlemeler hazırlayacak. Çintemani Restaurant iftar büfesi kişi başı 99 YTL…

    Tel: 0.212.334 41 88

      Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Şehirler arası yollar ne zaman açılacak? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

      Sıradaki Haber