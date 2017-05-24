Örnek Ramazan beslenmesi nasıl olmalı?

Ramazan ayında beslenme düzeninin değişmesi, günlerin sıcak ve uzun olması, açlık sürelerinin uzaması ve buna bağlı olarak iftarda mideye aşırı yüklenilmesi bazı sağlık sorunlarının yaşanmasına neden olabiliyor. Özellikle açlığa bağlı olarak kan şekerinin düşmesi, beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kilo artışının yaşanması en sık görülen sorunlardan bazıları.



Bu konuya dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk, sağlıklı bir Ramazan geçirmek için önemli uyarılarda bulundu. Ramazan’da ciddi sağlık problemleri yaşanmaması için yeterli ve dengeli beslenme modelinin oluşturulması gerektiğini belirten Öztürk, beslenme modelinin iftar ve sahur olarak iki ana öğün ve arada da 1 ara öğün şeklinde 3 öğün ile oluşturulması gerektiğini söyledi.

Sahuru atlamayın!

Ramazan ayında sağlıklı beslenebilmek için sofraları besin değeri ve lif oranı yüksek, tok tutan gıdalardan oluşturulması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Öztürk, özellikle sahur öğününün doğru bir şekilde yapılmasının günün geri kalan bölümü için çok önemli olduğunu açıkladı.



Öztürk: “Sahur öğünü yapılmadığı takdirde gün içindeki açlık süresi uzar ve kan şekerinin erken saatlerde düşmesine bağlı olarak günün verimsiz geçmesine neden olur.



Bu yüzden sahur mutlaka atlanmamalıdır. Bu öğünde yediklerimize çok dikkat etmeli, tok tutacak protein oranı yüksek süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi besinlere mutlaka soframızda yer vermeliyiz. Tam tahıllı ürünler tokluk süresini uzattığı için tercih etmeli aşırı yağlı, tuzlu, baharatlı yiyeceklerden bu öğünde uzak durmalıyız.”dedi.



Uzun süreli açlıktan sonra mideyi zorlamamak adına ölçülü, dengeli bir beslenme modeline uyulmasının önemine değinen Öztürk, iftarı 1 bardak ılık su yanında 2 adet zeytin veya 1 adet hurma, ardından ılık çorba içerek açılmasının daha sağlıklı olduğunu belirtti.







Öztürk, oruç açıldıktan sonra 10-15 dakika beklenilmesi daha sonra ızgara ya da fırında pişmiş yağsız etler, sıcak tencere yemekleri, sebze ve yoğurt gibi besinleri dengeli olarak tüketilmesini önerdi.

Tatlıları ara öğüne bırakın

Sahur ve iftar arasında şerbetli unlu ağır tatlılar yerine sütlaç, muhallebi, güllaç gibi sütlü tatlılar veya meyve tüketilebileceğini ifade eden Öztürk, iftar ve sahur arasındaki vakit çok kısa olduğu için arada bol bol su içilmesi ve günlük en az 2 litre su içmeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

SAHUR DİYETİ

1.Alternatif

1 adet haşlanmış yumurta

1 dilim peynir ( az tuzlu)

Bol yeşillik- Salata

2 tam ceviz içi

1 tatlı kaşığı bal/pekmez



2.Alternatif

1 kâse çorba

1 tabak tencere yemeği

1 dilim ekmek

1 kâse yoğurt

3.Alternatif

2 dilim beyaz peynirli kepek ekmekli tost

4-5 adet zeytin

Şekersiz komposto

Bol salata

2 dilim tam buğday ekmeği







İFTAR DİYETİ

1 su badağı su + 1 adet hurma

1 kâse çorba

1dilim ekmek

10-15 dk. Ara

1 tabak tencere yemeği

Bol Salata

1 dilim ekmek

1 kâse yoğurt



ARA ÖĞÜN

(Bir seçenek seçilebilir.)

• 1 porsiyon meyve

• 1 avuç badem/fındık/ceviz

• 1 su bardağı süt/ yoğurt/kefir

• Sütlü tatlı

• 2 top sade dondurma

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