Oruç stresi azaltır

Çeşitli hastalıkların etkeni olan mikropların zayıflatılması ile elde edilen aşıların sağlıklı yaşam için kullanılması gibi oruç tutmakta bizi strese karşı daha dayanıklı yapıyor olabilir. Nitekim genelde stresli ve asabi olan bir insanın ramazan ayında daha sakin olduğunu söyleyebiliriz.



Oruç Bağımlılıklardan Kurtarabilir



Gerilimini azaltmak için düzenli alkol alan bireylerin oruç tuttuğu dönemde alkolü bırakabildiğini gözlüyoruz. Türkiye’de alkol bağımlılığının beklenenden daha az tespit edilmesinin nedeni olarak “Ramazanda alkol tüketimine ara verilmesi” olabileceği ifade ediliyor. Orucun ödüllendirici bir yönü manevi huzur, sabredebilme, manevi açıdan mükafatlandırılacağına inanma olduğu da dikkate alındığında orucun kişinin depresif şikayetlerini, kaygı hallerini ve madde kullanım bozukluğunu bir şekilde azalttığı söylenebilir.



Depresyon Tedavisine Sahurun Katkısı Vardır

Sahur için gece kalkılması ile 1970’li yıllarda depresyon tedavisinde uygulanan uyku deprivasyonu (uyku yoksunluğu) metodu benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda sahur eylemi depresyona karşı bir tedavi olarak ele alınabilir.



Oruç Dürtü Kontrolü Sağlar

Oruç tutan kişi dürtülerini (açlık, saldırganlık, cinsellik) kontrol etmeyi başarmakta, dolayısıyla dürtü denetimini öğrenerek psikiyatrik bir bozukluk olan dürtü kontrol bozukluklarına karşı da korunmaktadır. Bir dini vecibenin yerine getirilmesi ile birey vicdanen (üstbenlik) huzurlu olmakta dolayısıyla sağlıklı bir benliğe kavuşmaktadır. Yapılan ibadet insan hayatına bir anlam katarak bireyi daha iyimser yapmaktadır.



Oruç Narsizim Tedavisinde Güçlü Bir Kaynak

Gün içinde açlık gibi duyguların öğrenilmesi ile Ramazan ayı dışında da açlık ile mücadele eden insanların ne hissettikleri anlaşılmaktadır. Bu durum bir bakıma empati yeteneğini (başkasının bakış açısı ve hisleri ile ilgili ince sinyalleri algılama becerisi) kazandıran bir eğitim olmaktadır. Sosyal yapıda kişiler arası kopukluğun, bencilliğin (narsistik tutum) ve “bana ne”ci zihniyetin önüne geçilmektedir. İftar, teravih gibi ibadetler sosyalleşmeye yol açmaktadır. Sadaka, zekat gibi ibadetler ise sosyal yardımlaşmayı sağlamaktadır. Ramazan ayında ibadet olarak yaptığımız her davranışın manevi öneminden farklı olarak bireyin ve toplumun ruh sağlığı açısından da birçok faydası vardır. Bu tespitler kişisel kanaatlerim olmakla beraber daha sonra yapılacak araştırmalarla orucun insan biyolojisine ve psikolojisine etkileri bilimsel zemine de oturtulabilir.