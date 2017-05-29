Oruçluyken ağız kokusu nasıl engellenir?

Ramazan ayında uzun süre aç kalınması ve gün içinde sıvı tüketilememesi kötü ağız kokusunun oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Sosyal yaşamı da olumsuz etkileyen kötü ağız kokusu için birkaç püf noktasına dikkat etmek yeterli olabiliyor. Dr. Dt. Aslı Tapan, Ramazan ayında ağız kokusunu önlemenin yolları hakkında bilgi verdi.



Ramazan’da ağız ve diş sağlığınız için bunlara dikkat edin

1 - Ağız kuruluğu kokunun artmasına neden olmaktadır. Gün içende ağzı su ile çalkalamak kötü kokuyu azaltmaktadır.



2 - Ağız hijyenine özen gösterilmelidir. Dişlerin tüm yüzleri ve dil sırtı temiz tutulmalıdır.



3 - Gün içinde yutmamaya özen göstererek belli aralıklarla ağız su ile çalkalanmalıdır.



4 - Ağız kuruluğunu arttıran çay kahve ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır.



5 - Sarımsak ve soğan gibi kokuyu artıran gıdalar çiğ tüketilmemelidir.



6 - Tok tutması için tercih edilen süt, peynir ve yumurta gibi sistein içeren besinler kötü kokuyu artırmaktadır.



7 - Enerji içeceklerinden uzak durulmalıdır.



8 - Stresinizi kontrol altında tutun.



9 - Lokmalar mümkün olduğunca fazla çiğnenmelidir.



10- Et ve şarküteri ürünleri fazla tüketilmemelidir.