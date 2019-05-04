04.05.2019 - 10:15 |
Orucu bozan şeyler nelerdir?
Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. 6 Mayıs sabaha karşı sahura kalkacak olan vatandaşlar Ramazan'ın ilk orucunu tutacak. Akıllardaki soru ise orucu nelerin bozacağı. İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının orucu bozan şeyler nelerdir sorusuna verdiği cevap!
11 ayın sultanı Ramazan'ı sabırsızlıkla bekleyen Müslümanlar, huzur ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan'ın ilk orucunu 6 Mayıs günü tutacaklar. İşte orucu bozan şeyler?
ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer. Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
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