Orucunuzu meyve suyuyla açın

Prof. Dr. Neriman İnanç, ramazan ayında yapılan yanlışlara dikkat çekerek doğru beslenme konusunda önerilerde bulundu.

İftarda metabolizmanın ana isteğinin enerji kaynağına en kısa yoldan ulaşmak olduğunu belirten İnanç, “Özellikle beyin ve sinir hücreleri glikoz formunda enerji ihtiyacı duyarlar. İftarda 16-18 saatlik bir açlıktan sonra düşen kan şekerimizin en kısa zamanda yükselmesine bir bardak meyve suyu yardımcı olur. Ayrıca, bir gün içerisinde almamız gereken 5 porsiyon meyve ihtiyacımızın da yaklaşık 2-3 porsiyonunun karşılanmasına destek olur. Bu sene en uzun günlere denk gelen ramazan ayında, vücudumuzun sıvı dengesinin biraz daha önem kazandığına dikkat çeken Prof. Dr. İnanç, iftarda meyve suyu tüketiminin oruç tutanlar için dengeli beslenmenin anahtarlarından biri olduğunu kaydetti.

Sindirim problemlerini hafifletiyor

İftarı açarken içilen bir bardak meyve suyunun enerji ve sıvı kaynağı olarak tokluk verebileceğini ve uzun süreli açlıktan sonra aniden aşırı besin tüketmemize de engel olabileceğini belirten İnanç şunları söyledi:

“İftarda orucun meyve suyu ile açılmasının bir başka yararı da ramazanda sıklıkla karşılaşılan sindirim problemlerinin hafiflemesine yardımcı olmasıdır. Meyvelerde bulunan meyve asitleri (malik, sitrik ve oksalik asit) sindirimi kolaylaştırır. Bu nedenle meyve suları özellikle iftarda orucumuzu açarken bilerek içmemiz gereken sağlık içecekleri olarak ramazanda da yeterli ve dengeli beslenmenin bir parçası olmalı. Ayrıca meyve suları sıvı dengemizi sağlanmasının yanı sıra ağustos sıcağında terle kaybettiğimiz minerallerin bir kısmının karşılanmasını da sağlamış olur.”

