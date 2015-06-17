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    17.06.2015 - 11:48 |

    Peynirli Muska Böreği

    Çıtır çıtır peynirli muska böreğini dilerseniz kıymalı veya patatesli olarak de tercih edebilirsiniz.

    Peynirli Muska Böreği

    Malzemeler:

    6 yufka

    Beyaz peynir

    3-4 dal maydanoz

    Sıvıyağ

    1 kase su

    1 yumurta sarısı

    Çörek otu

    Yapılışı:

    Yufkaları 4-5 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Beyaz peynir ve maydanozları karıştırıp hazırladığınız iç harcını şeritlerin bir tarafına koyarak muska şeklinde katlayarak sarın.

    1 kase suya sıvıyağ karıştırıp börekleri bu suya batırıp çıkarın. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.

    180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

    Afiyet olsun

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