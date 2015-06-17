17.06.2015 - 11:48 |
Peynirli Muska Böreği
Çıtır çıtır peynirli muska böreğini dilerseniz kıymalı veya patatesli olarak de tercih edebilirsiniz.
Malzemeler:
6 yufka
Beyaz peynir
3-4 dal maydanoz
Sıvıyağ
1 kase su
1 yumurta sarısı
Çörek otu
Yapılışı:
Yufkaları 4-5 parmak genişliğinde şeritler halinde kesin. Beyaz peynir ve maydanozları karıştırıp hazırladığınız iç harcını şeritlerin bir tarafına koyarak muska şeklinde katlayarak sarın.
1 kase suya sıvıyağ karıştırıp börekleri bu suya batırıp çıkarın. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin.
180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun
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