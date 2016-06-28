Pikan cevizli güllaç

Uzun ve sıcak yaz günlerine denk gelen Ramazan ayında hafif ve sağlıklı bir tatlı olan güllaç, Sedef İybar’ın pikan cevizi ve turna yemişli tarifiyle çok lezzetli.

Malzemeler:

1 litre süt

50 gram krema

Yarım paket güllaç

1 çorba kaşığı gülsuyu

4 çorba kaşığı bal

100 gram pikan cevizi

50 gram turnayemişi

Hazırlanışı:

Kaynamış sütü ocaktan alır almaz içerisine bal ve krema ekleyin. Güllaç yapraklarını ortadan ikiye kırarak sıcak ballı süt içinde tek tek iyice yumuşatın. (Bu işlemi eldivenle yapmanızı tavsiye ederim)

Güllacın orta kısmına, ufalanmış pikan cevizlerini yerleştirin ve kalan güllaç malzemeniz ile üstünü kapatın. Artan sütü, güllacın her tarafının yumuşak olduğundan emin olana kadar ilave edin.

Üzerini pikan cevizi ve turna yemişi ile süsleyerek soğumasını bekleyin.

