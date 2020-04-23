Rahmet ne demek? TDK'ya göre rahmet okumak ve rahmetli olmak nedir?

Rahmet Arapça kökenli olan ve Türkçede çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na göre rahmet kelimesinin anlamı ‘Tanrının acıması, bağışlaması ve yardımı’ şeklinde yorumlanmaktadır.

Rahmet Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Rahmet iki farklı anlam üzerinden halk dilinde çok sık kullanılan sözcükler arasında yer alıyor.

- Tanrının acıması, yardımı ya da bağışlaması,

- Yağmur (halk ağzında)

Aynı zamanda en çok merak edilen kelime grupları arasında rahmet okumak yer alıyor. Bu doğrultuda rahmet okumak ise ‘tanrının merhamet ve bağışlaması için dua etmek’ şeklinde karşılık bulunmaktadır.

Rahmetli olmak ise ‘vefat etmek’ anlamına gelmektedir. Tüm bu anlamlar ölen kişiler için ele alınan kelime ve kelime grupları olarak öne çıkar.