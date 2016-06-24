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    24.06.2016 - 11:40 |

    Ramazan Ayı sahur menüsü 7

    Sahur menüsü için seçtiğimiz pratik, tok tutan ve lezzetli tarifler...

    Ramazan Ayı sahur menüsü 7

    Bayat ekmeklerden atıştırmalık ekmek dilimleri malzemeleri:

    10-15 adet dilimlenmiş ekmek
    1 kaşık biber salçası
    1 kaşık domates salçası
    Su
    Karabiber, pul biber, kekik (dilediğiniz ölçüde)
    Peynir, zeytin
    Sıvı yağ

    Bayat ekmeklerden atıştırmalık ekmek dilimleri yapılışı:

    Tepsiyi yağ ile yağlayıp ekmek dilimlerini tepsiye yerleştiririn.
    Bir kaba salça koyup kıvamı koyulaşana kadar su ekleyin ve çırpın. İçerisine baharatlı ve bir miktar sıvı yağ ekleyin.

    Ekmeklerin üzerine kaşık yardımıyla hazırlanan karışımı sürün. Ekmek dilimlerinin üzerini peynir ve zeytinle süsleyin. 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin.

    Ramazan Ayı sahur menüsü 7

    Evde çıtır patates tarifi:

    Öncelikle patatesleri ince ince dilimleyin. Ardından bir kase soğuk suyun içine koyun ve 5 dakika bekleyin. suyun bulutlandığını göreceksiniz. Bu sayede patatesteki fazla nişasta suya geçmektedir. Ardından patatesleri sudan alıp başka bir cam kaseye koyun.

    Diğer bir kaseye de kaynayan su dökün. Kaynayan suya biraz mısır şurubu ve şeker koyun. Sıcak suyun içinde malzemelerin daha kolay erimesi için biraz karıştırın. Bu malzemeler patateslere çıtırlık katacaktır. Patatesleri bu suyun içine koyun ve 10 dakika bekletin.

    Patatesleri yavaşça alıp kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa koyup iyice kurulayın. Kuruttuğunuz patatesleri 20 dakika buzlukta bekletin.

    Kızartma yağının içine atın. 2 dakika kızartıp çıkartın. Kağıt havluya koyun. 10 dakika bekletin ve soğumasını bekleyin. Son kez kızartın. 5-7 dakika kızarttıktan sonra patatesleriniz hazır olacaktır. Hala sıcakken tuz dökün ve karıştırın.

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