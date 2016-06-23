23.06.2016 - 17:00 |
Ramazan Ayı sahur menüsü 8
Seçtiğimiz tok tutan, lezzetli ve pratik sahur menüsü...
Biberde yumurta malzemeleri:
Renkli dolmalık biber
Yumurta
Peynir
Baharat
Biberde yumurta yapılışı:
Renkli biberlerin içini boşaltın ve uzunlamasına bölün. İçine yumurta kırın, peynir koyun ve baharatları ekleyin. İsterseniz fırında isterseniz tavada pişirebilirsiniz.
Hazır yufkadan gözleme malzemeleri:
3 yufka
4-5 kaşık süt
Yarım çay bardağı sıvıyağ
300 gram beyaz peynir
1 tutam maydanoz
Hazır yufkadan gözleme yapılışı:
Peyniri ezip içine maydanoz doğrayıp karıştırın. Süt ve yağı bir kapta karıştırın. Yufkanın içine bu karışımdan sürdükten sonra peynirli iç harçtan serpiştirin ve gözleme gibi katlayın. Tavada arkalı önlü pişirin.
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