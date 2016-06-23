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    HaberlerSahur Tarifleri Haberleri Ramazan Ayı sahur menüsü 8
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    23.06.2016 - 17:00 |

    Ramazan Ayı sahur menüsü 8

    Seçtiğimiz tok tutan, lezzetli ve pratik sahur menüsü...

    Ramazan Ayı sahur menüsü 8

    Biberde yumurta malzemeleri:

    Renkli dolmalık biber
    Yumurta
    Peynir
    Baharat

    Biberde yumurta yapılışı:

    Renkli biberlerin içini boşaltın ve uzunlamasına bölün. İçine yumurta kırın, peynir koyun ve baharatları ekleyin. İsterseniz fırında isterseniz tavada pişirebilirsiniz.

    Ramazan Ayı sahur menüsü 8

    Hazır yufkadan gözleme malzemeleri:

    3 yufka
    4-5 kaşık süt
    Yarım çay bardağı sıvıyağ
    300 gram beyaz peynir
    1 tutam maydanoz

    Hazır yufkadan gözleme yapılışı:

    Peyniri ezip içine maydanoz doğrayıp karıştırın. Süt ve yağı bir kapta karıştırın. Yufkanın içine bu karışımdan sürdükten sonra peynirli iç harçtan serpiştirin ve gözleme gibi katlayın. Tavada arkalı önlü pişirin.

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