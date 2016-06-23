Ramazan Ayı sahur menüsü 8

Biberde yumurta malzemeleri:

Renkli dolmalık biber

Yumurta

Peynir

Baharat

Biberde yumurta yapılışı:

Renkli biberlerin içini boşaltın ve uzunlamasına bölün. İçine yumurta kırın, peynir koyun ve baharatları ekleyin. İsterseniz fırında isterseniz tavada pişirebilirsiniz.





Hazır yufkadan gözleme malzemeleri:

3 yufka

4-5 kaşık süt

Yarım çay bardağı sıvıyağ

300 gram beyaz peynir

1 tutam maydanoz

Hazır yufkadan gözleme yapılışı:

Peyniri ezip içine maydanoz doğrayıp karıştırın. Süt ve yağı bir kapta karıştırın. Yufkanın içine bu karışımdan sürdükten sonra peynirli iç harçtan serpiştirin ve gözleme gibi katlayın. Tavada arkalı önlü pişirin.