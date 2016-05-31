Ramazan ayında ağız kokusu nasıl önlenir?

Din adamları tarafından belirtildiği üzere, oruç tutulurken diş fırçalamak, su ve macun yutulmadığı takdirde, sakıncalı değildir. Macun kullanmaktan tedirgin olanlar dişlerini sadece nemli bir fırça ile temizleyebilir. Ayrıca iftar ve sahur sonrası ağız temizliğini yerine getirmek çok önemlidir. Günlük ağız bakım rütini yemek sonraları gerçekleştirilmelidir. Bakıma antibakteriyel gargara ve diş ipi eklenirse koku oluşmasına sebebiyet veren bakterilerin dezenfektasyonu daha etkili şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca ramazan ayı gelmeden diş hekimine yapılacak bir ziyaretle çürük ihtimalleri ve diş eti hastalıklarının önüne geçilebilir. Böylece koku oluşumu en aza indirgenecektir.

Oruçluyken diş çekimi, dolgu ve kanal tedavileri, tedavi sırasında ve sonrasında su ve kan yutulmadığı sürece rahatlıkla gerçekleştirilebilir.

Ağız kokusunu önlemek için nasıl beslenmeli?

İftar ile sahur arasında çay, kahve gibi kafein oranı yüksek içeceklerin tüketilmesinin vücutta su kaybını arttırması sebebiyle ağız içi kuruluğunu da tetiklediğini belirten uzmanlar, bu içeceklerden uzak durulmasını salık veriyor. Ramazan ayı boyunca susuzluk için su, taze sıkılmış meyve suları içilmesi, ağız içindeki asidik dengenin korunması açısından mühim.

Ayrıca özellikle sahurda tüketilen baharatlı, şekerli, yağlı besinlerin fiziksel ve kimyasal sindirimi daha zor olduğu için ağız çevresinde bakteri üremesini tetikleyebilir ve sindirim sisteminde gaz birikimine yol açabilir. Ayrıca baharatlı ve tuzlu besinler susuzluğu arttıracağı için sahurda tüketilmemeleri gün içindeki susuzluğun yoğunluğunu azaltacaktır. Bu tip besinler yerine lift, vitamin ve mineral açısından zengin, halsizliği azaltıp enerji verecek ve uzun süre tok tutacak besinlerden olan elma, portakal, brokoli, kabak, pırasa, domates gibi sebze ve meyvelerin tüketilmesi ağız sağlığını korumak ve kötü kokuların önüne geçmek açısından yerinde olacaktır. Ayrıca limon suyu tüketmek ağız kokusuna ket vurur.

Ağız kokusunu önlemek için yapılabilecekler

1. Yumuşak diş fırçaları yerine orta sertlikte diş fırçaları tercih edilmeli

2. İftar ve sahurdan sonra mutlaka ağız bakımı eksiksiz olarak yerine getirilmeli. (fırçalama, diş ip, antibakteriyal gagara)

3. Diş fırçalama sırasında bakterilerden arınmak ve ağız kokusunu azaltmak için dili de fırçalamak gerekir.

4. Kullanılan gargaranın alkol içermeyen türden olmasıne özen gösterilmeli.

5. Çinkolu diş macunu ağız kokusunun önüne geçmekte daha etkilidir.

6. Protez kullanan kişilerin protezlerinin temizliğine özen göstererek uyku sürecinde çıkarmaları gerekir.

7. Ağız kuruluğu ağız kokusuna sebep olur. Bu yüzden sahurda bol miktarda su tüketilmelidir.

8. Maydanoz ve limon nefesi temizler ve ağız kokusunun önüne geçer. Sahurda birkaç dal maydanoz yiyebilir ve limon suyu içebilirsiniz.

9. Misvak kullanabilirsiniz.