Ramazan ayında bal önemli



Ramazan’da en çok şikayet edilen konulardan biri, yemek yeme saatlerimiz değiştiği için yaşadığımız sindirim problemleridir. Bal, sindirimi kolaylaştıran bir besindir.



Bu nedenle Ramazan ayında tok kalmamızı ve susuzluğumuzun giderilmesine yardımcı olur. Genel olarak Ramazan’da tatlı tüketmeyi severiz. Bal, doğal tatlandırıcı özelliğiyle bu ihtiyacımızı sağlıklı bir şekilde karşılamamızı sağlıyor." diye konuştu.





Hakiki Bal Nasıl Anlaşılır?