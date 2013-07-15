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    15.07.2013 - 11:01 |

    Ramazan ayında bal önemli

    Erzurum Erbal Arıcılık Organik Tarımsal Ürünler Üretim Genel Müdür'ü Turgut Mollaoğlu Ramazan ayında bal tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi.

    Ramazan ayında bal önemli


    Ramazan’da en çok şikayet edilen konulardan biri, yemek yeme saatlerimiz değiştiği için yaşadığımız sindirim problemleridir. Bal, sindirimi kolaylaştıran bir besindir.

    Bu nedenle Ramazan ayında tok kalmamızı ve susuzluğumuzun giderilmesine yardımcı olur. Genel olarak Ramazan’da tatlı tüketmeyi severiz. Bal, doğal tatlandırıcı özelliğiyle bu ihtiyacımızı sağlıklı bir şekilde karşılamamızı sağlıyor." diye konuştu.


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