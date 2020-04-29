Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihlere denk geliyor? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Mübarek Ramazan ayının ilk beş günlük süreci tamamlandı. Bugün ramazan ayı içerisindeki altıncı orucu tutuyoruz. Corona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaş evden çalışma hayatına devam ederken bir taraftanda Ramazan Bayramı tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Ülkemizde normalleşme süreci için bayram işaret edilirken bir yandanda bayram süresince sokağa çıkma yasağı uygulanır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o soruların yanıtları...
Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Ramazan ayının tamamlanmasının ardından idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için artık geri sayım başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında ramazan bayramına kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Normalleşme süreci için Ramazan Bayramı işaret edilirken vatandaşlar Ramazan Bayramı ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Ramazan Bayramı ne zaman idrak edilecek?
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı arefesi 23 Mayıs tarihine denk geliyor. Arefe günü öğleden sonra izinli sayılacak olan vatandaşlar toplamda 3,5 gün sürecek olan bayram tatilinin tadını çıkaracak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramına kadar geçecek olan süreçte hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramında çifte bayram yapalım diyerek vatandaşların tedbirlere uyması konusunda birkez daha uyarılarda bulundu. Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı uygulamasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.