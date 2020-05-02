Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2020 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Ramazan Bayramı ne zaman başlar? sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. 24 Nisan 2020 tarihinde başlayan Ramazan ayı devam ediyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Peki Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı olur mu? İşte Ramazan Bayramı 2020 hakkında bilinmesi gerekenler...



RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAR?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Ramazan Bayramı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Son zamanlarda özel günlerde ve hafta sonu sokağa çıkma uygulamalarından sonra Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Ülkemizde yaşanan corona virüs salgınına karşı alınan önlemler arasında yer alan sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda olacak mı?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkkma yasağı ile ilgili henüz bir karar verilmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.