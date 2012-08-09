Ramazan’da ağız kokusunu önlemenin yolları

Ramazan’da 15-16 saate varan açlık ve susuzluk ister istemez ağız kokusunu da beraberinde getiriyor. Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Alper Çıldır, oruç sırasında oluşan ağız kokusunu önlemenin en basit yolunun sıvıyı yutmamak kaydıyla dişleri fırçalamaktan geçtiğini belirtiyor.



Oruçluyken diş fırçalamanın hiçbir sakıncasının olmadığı din adamları tarafından da defalarca onaylanmıştır” diyen Diş Hekimi Alper Çıldır, diş fırçalamanın vücudu besleyen bir durum olmadığı için yutmamak kaydıyla oruca bir zararı bulunmadığını ifade ediyor.



Ağız kokusunun yüzde 87’sinin dilden ve/veya dişeti iltihabından kaynaklandığını belirten Diş Hekimi Alper Çıldır, fizyolojik olarak her sağlıklı bireyde, sabah uyandığında sindirim kanalında biriken gazlar veya dil sırtında üreyen bakteriler nedeniyle ağız kokusunun meydana gelebileceğini ifade ediyor.



Ağız kokusunun önüne geçmek için…



Diş Hekimi Alper Çıldır, Ramazan boyunca ağız bakımı ve kötü ağız kokusunun önüne geçmek için şu önerilerde bulunuyor:



· Dişlerinizi 2 dakika fırçalayın: Orucunuza başlamadan önce ve orucunuzu açtıktan sonra dişlerinizi mutlaka en az iki dakika fırçalayın.



· Tarçın yiyin: İftar ve sahurda uygun yiyecek ve içeceklere tarçın katın.



· Gece burnunuz tıkalı uyumayın: Gece uyurken burnunuzun tıkalı olmadığından emin



olun ve ağzınızdan nefes almamaya dikkat edin



· Lokmalarınızı iyi çiğneyin: Lokmaların iyi çiğnenmesi sindirime yardımcı olacağından mide asidinin de daha az oluşmasını, dolayısıyla sabahları uyanıldığında ağız kokusunun oluşmamasını sağlar.



· Limonlu su için: Limon ağız kokusunun giderilmesinde etkili bir yiyecek olduğunu için yemeğin yanında limonlu su için.



· Dili ve yanakların iç kısmını da fırçalayın: Ramazan’da sadece diş fırçalamak tek başına yeterli olmaz. Ağız kokusunun önüne geçmek için dilin üstü ve bununla birlikte yanakların iç yüzeyleri de iyice fırçalanmalı.



· Diş ipi ve ağız gargarası kullanın: Ağız bakımında sadece diş fırçası ile de kalınmaması gerekir. Diş ipi ve ağız gargarası kullanarak ağız kokusu oluşumunun tamamen önüne geçilebilmektedir.



Ramazan öncesinde Diş Hekiminizi ziyaret edin: Ramazandan önce ağız ve diş bakımınızı yaptırmanız oruç tutarken ağız kokusu problemi ile çok daha az karşılaşmanızı sağlar.