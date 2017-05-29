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    29.05.2017 - 10:09 |

    Ramazan’da Susuzluğun Çaresi: Demirhindi

    Oruç tutarken susuzluk çekenler için ferahlatıcı ve susuzluğu giderici demirhindi öneriliyor.

    Ramazan’da Susuzluğun Çaresi: Demirhindi

    Bu yıl Ramazan’da susuzluğunuzu giderecek püf noktalar Uzak Doğu’dan geliyor. Demirhindi; şifa kaynağı olmasının yanı sıra, susuzluk giderici ve ferahlatıcı özelliği ile oruçlu günlerin en büyük destekçisi olacak.

    Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının Hindistan’a kadar uzandığı dönemlerde keşfedilen ve sultanların vazgeçilmezi olan bu egzotik meyve hakkında, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli önemli bilgiler veriyor.

    Son birkaç yıldır Ramazan’ın bahar ve yaz aylarına gelmesi ile oruçlu iken daha fazla hissedilen susuzluğun çaresi, Uzak Doğu’dan sofralarımıza geliyor.

    Verita tarafından market ve satış noktalarına sunulan, geleneksel Ramazan sofralarımızda baş köşede yer alacak bu meyve birçok diyetisyenin beslenme listesinde yer alırken, şerbetiyle de THY’nin iftar menülerine girdi. Demirhindinin susuzluk giderici özelliğinin yanında daha birçok faydası bulunuyor.

    Hem enerji veriyor hem de susuzluğu gideriyor
    Sıcak yaz günlerinde, susuzluk giderici ve ferahlatıcı özelliği ile öne çıkan Demirhindinin faydaları ise oldukça fazla. Demirhindinin ateş düşürücü özelliğinin yanı sıra önemli bir enerji kaynağı olduğunun da altını çizen Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Enerji verici özelliği çok önemli.

    Çünkü sadece gerektiği kadar enerji veriyor. Bu sakinlikle gelen bir enerji” açıklamasını yapıyor. Göz sağlığı ve içeriğindeki antioksidanlar nedeniyle belli ve düzenli kullanıldığında vücudu temizleyici özelliği ile de cilde iyi geldiğini belirten Kümeli, Demirhindinin hemoroit tedavisinde de etkili olduğunu kaydediyor.

    Kaynatılarak suyunun düzenli olarak içirilmesiyle çocukların parazit düşürmesine de yardımcı olduğunu ifade eden Kümeli’den, Ramazan için kolay yapımı ile hem iftarda, hem de sahurda tüketilebilecek Demirhindi Şerbeti tarifi…

    Demirhindi Şerbeti
    Malzeme: 1 litre su
    1 avuç kabukları kırılmış Demirhindi
    4 tarçın
    5-6 karanfil
    Kişniş tohumu
    Yarım çay bardağı hurma şurubu

    Yapılışı: Tüm malzemeleri suyun içine koyarak kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğuyan şerbeti süzün ve buzdolabında iyice dinlendirin. Dilerseniz Demirhindi şerbetini, içine limon dilimleyerek de servis edebilirsiniz.

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