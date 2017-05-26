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    26.05.2017 - 15:21 |

    Ramazan gelenekleri Beylikdüzü Migros AVM’de hayat bulacak

    Her yıl Ramazan etkinliklerinin değişmeyen adreslerinden Beylikdüzü Migros AVM, bu yıl da tüm Ramazan geleneklerini misafirlerinin beğenisine sunuyor.

    Ramazan gelenekleri Beylikdüzü Migros AVM’de hayat bulacak


    Beylikdüzü Migros AVM misafirleri Ramazan ayı boyunca 'Nerede o eski Ramazanlar' demeyeceği bir ay yaşayacak.

    27 Mayıs Cumartesi günü Beylikdüzü Migros AVM'de başlayacak olan etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Karagöz-Hacivat, İbiş Kukla gibi Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri, Ramazan ayında Beylikdüzü Migros AVM'de hayat bulurken, ziyaretçiler Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, güllü lokum gibi Ramazan'a özel lezzetli ikramların da tadını çıkaracak.

    7’den 77’ye herkes için Ramazan keyfi
    Sihirbaz ve jonglör performanslarından, semazen gösterilerine, Ramazan atölyelerine kadar her yaştan ziyaretçilere hitap eden etkinlikler ile Ramazan Beylikdüzü Migros AVM'de nostaljik bir keyfe dönüşecek.

    Etkinliklerde kulakların pası silinecek
    Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı etkinliklerin sergileneceği Beylikdüzü Migros AVM'de eğlenceli programlar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Bununla birlikte etkinliklerde ney ve tef dinletileri ile fasıl gurubunun ezgileri ziyaretçilerin kulaklarının pasını silecek.
    Beylikdüzü Migros AVM'de Ramazan ayı süresince devam edecek olan etkinliklerde ilk üç günün programı şöyle:

    27 Mayıs 2017 Cumartesi:
    14:00 - Sihirbaz
    14:.30 - Jonklör
    17:00 - Karagöz ve Hacivat-İbiş kukla
    20.00 - Ney ve tef
    19:40 - Osmanlı şerbeti ikramı

    28 Mayıs 2017 Pazar:
    14:00 - Ramazan Atölyesi
    20.00 – Fasıl Grubu
    19:40 - Osmanlı şerbeti ikramı

    2 Haziran 2017 Cuma:
    16:00 - Karagöz ve Hacivat-İbiş Kukla
    20.00 - Ney ve tef
    19:40 - Osmanlı şerbeti ikramı

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