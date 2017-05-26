Ramazan gelenekleri Beylikdüzü Migros AVM’de hayat bulacak



Beylikdüzü Migros AVM misafirleri Ramazan ayı boyunca 'Nerede o eski Ramazanlar' demeyeceği bir ay yaşayacak.

27 Mayıs Cumartesi günü Beylikdüzü Migros AVM'de başlayacak olan etkinlikler, Ramazan ayı boyunca devam edecek. Karagöz-Hacivat, İbiş Kukla gibi Türk kültürünün unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri, Ramazan ayında Beylikdüzü Migros AVM'de hayat bulurken, ziyaretçiler Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti, güllü lokum gibi Ramazan'a özel lezzetli ikramların da tadını çıkaracak.

7’den 77’ye herkes için Ramazan keyfi

Sihirbaz ve jonglör performanslarından, semazen gösterilerine, Ramazan atölyelerine kadar her yaştan ziyaretçilere hitap eden etkinlikler ile Ramazan Beylikdüzü Migros AVM'de nostaljik bir keyfe dönüşecek.

Etkinliklerde kulakların pası silinecek

Ramazan ayı boyunca birbirinden farklı etkinliklerin sergileneceği Beylikdüzü Migros AVM'de eğlenceli programlar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Bununla birlikte etkinliklerde ney ve tef dinletileri ile fasıl gurubunun ezgileri ziyaretçilerin kulaklarının pasını silecek.

Beylikdüzü Migros AVM'de Ramazan ayı süresince devam edecek olan etkinliklerde ilk üç günün programı şöyle:

27 Mayıs 2017 Cumartesi:

14:00 - Sihirbaz

14:.30 - Jonklör

17:00 - Karagöz ve Hacivat-İbiş kukla

20.00 - Ney ve tef

19:40 - Osmanlı şerbeti ikramı

28 Mayıs 2017 Pazar:

14:00 - Ramazan Atölyesi

20.00 – Fasıl Grubu

19:40 - Osmanlı şerbeti ikramı

2 Haziran 2017 Cuma:

16:00 - Karagöz ve Hacivat-İbiş Kukla

20.00 - Ney ve tef

19:40 - Osmanlı şerbeti ikramı

