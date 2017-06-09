Ramazan sofraları için lezzetli ve pratik tarifler

Ramazan ayı boyunca bol çeşitli zengin sofralar hazırlamak artık çok kolay! Mantı, siron, kuru yufka, kesme erişte, ip erişte, içli köfte üretimi yapan Aneda Gıda, Ramazan ayı’nda ürün gammına sigara böreği, lor peynirli gözleme, lor peynir ve ıspanaklı gözleme çeşitlerini ekledi.



Üretim sürecinde mantıyı, 22 yıldır Türkiye’de ilk defa -40 derecede şoklayan, -18 derecede saklayan Aneda Gıda, yemek hazırlamak için mutfağa ayrılan süreyi kısaltıyor.



Üretim sahalarının halka açık olduğufirma, mutfağın arkasıyla tezgahın aynı olduğunu tüm firma ziyaretçilerine göstermektedir.



Gerek tüketiciler, gerek iş ortakları gerekse halkımız haftanın 6 günü mesai saatleri içinde istedikleri bir saatte firmayı gezebilirler.



Mantı, siron, kuru yufka, ip erişte, kesme erişte, sigara böreği ve gözleme çeşitleriyle lezzetten ödün vermeyenlerin tercihi Güven Mantı & İnciAna marka ürünlerden herhangi birini fırında ortalama 12-15 dakikada pişirmeniz yeterli.



Pratik şekilde hazırlanarak, sıcak şekilde servis edilen mantı, börek ve gözleme çeşitleri ile hem iftar hem sahur sofralarına zenginlik katabilirsiniz.





LEZZETLİ VE PRATİK TARİFLER





SİRON Hazırlanışı



Sironları tepsiye yan yana diziniz.

Yumuşaması için; üzerini kapatacak şekilde yapacağınız türe göre sıcak et suyu ya da tavuk suyu ilave edin.

İnciAna Sironları, et suyu ya da tavuk suyunu çekene kadar kısık ateşte 5 dakika pişirin.

Sarımsakları rendeleyip, yoğurtla karıştırın.

Sironların üzerine önce sarımsaklı yoğurdu gezdirin.

Tereyağını eritip, salça, pul biber, nane ve kekik ilave edin. Hazırladığınız bu sosu, servis tabağına aldığınız İnciAna Siron'ların üzerine paylaştırın. Tercihe göre ceviz ilave edilebilir. Etli ya da tavuklu gibi değişik yapılış şekilleri de vardır.

Afiyet Olsun.



KURU YUFKA BÖREĞİ Hazırlanışı



Kuru yufkanın glisemik indeksi ekmeğe göre daha düşük olduğu için sağlıklı karbonhidratlar içerir. Uzun süre tokluk hissi verir.

Kuru yufkaları, isteği bağlı olarak SÜT'ün ya da SU'yun içine daldırıp, çıkarınız. Sütün ya da suyun içinde kesinlikle bekletmeyiniz.

Kuru yufka böreğini, tercihe göre peynirli, ıspanaklı ya da patatesli yapabilirsiniz. Bu tarifte peynirli yapıyoruz.

Fırınınızı ısıtınız. Peyniri çatal yardımıyla eziniz.

İçerisine ince doğranmış maydanoz ile yumurtanın beyazını koyunuz. Güzelce karıştırınız.

Islattığımız yufkaları sıra ile tepsiye yerleştiriniz. Aralarına da peynirli harcınızı yayınız ve erittiğiniz tereyağını gezdiriniz. Kat kat, toplamda 7 kat olacak şekilde diziyoruz.

Üzerine sodalı su ya da tereyağlı su serpiyoruz. Çıtır olması için-sodalı su ya da tereyağlı su az miktarda hamurlaşmayacak şekilde serpilir.

Fırına veriyoruz, üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

Dinlendirip, sıcakken servis ediniz.

Tavada da yapabiliriz. Yukarıdaki gibi yufkaları tavaya ara malzemeleri ile dizip, altı kızardıktan sonra üstünü kızartıyoruz.



İÇLİ KÖFTE Tarifi



Malzemeler

330 gr İnciAna içli köfte

3 litre su

1 dilim limon

1 tatlı kaşığı tuz

Sos Malzemeleri

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Bir çay bardağı su



Sosun Yapılışı

Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımızı tencerenin içine koyuyoruz. Sıvı yağ biraz ısındıktan sonra içine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz.



Salçamız biraz kızardıktan sonra içine bir çay bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Ve 5 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz ve sosumuz hazır.



İnciAna İçli Köftenin Yapılışı

Kaynayan suyumuza bir tatlı kaşığı tuz ve köftelerin dağılmaması için limon ilave ediyoruz. Ardından İnciAna içli köfteleri çözündürmeden azar azar kaynayan suyun içine atıyoruz. Ve 5 dakika kaynamasını bekliyoruz. Ve içli köftemiz haşlandı. Şimdi süzgeçten servis tabağına alıyoruz. Sonra da sosunu ilave ederek, servise hazır duruma getiriyoruz.



Ve servise hazır.

Afiyet Olsun.