Ramazan sofralarında kuruyemişi eksik etmeyin

Ramazan döneminde iftar ve sahurda, vücudun gün boyunca ihtiyacı olan vitamin, mineral ve lifleri alması geniş önem kazanıyor. Vitamin ve mineral kaynaklarını bolca içeren besinlerin başında kuruyemişlerin geldiğine dikkat çeken Papağan Kuruyemiş, Ramazan sofralarında özellikle ceviz, kuru kayısı ve kuru üzümün ihmal edilmemesini tavsiye ediyor.

Ramazan döneminde doğru beslenme, her zamankinden daha çok öne çıkıyor. Yaz olması nedeniyle uzun süren oruç saatleri, iftar ve sahurda vücudun iyi beslenmesi gerekliliğini beraberinde getiriyor.

Papağan Kuruyemiş’e göre bu dönemde lif açısından zengin, vitamin ve besleyici mineraller açısından yüksek değerlere sahip kuruyemiş ve kuru meyve ürünleri ideal seçenekler olarak öne çıkıyor.

Fındık, ceviz, badem, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik; her biri özelliklerine göre enerji veriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, sağlığın korunmasına yardımcı oluyor.

Hangi kuruyemişleri tercih etmeli?

Papağan Kuruyemiş, bu dönemde özellikle kuru kayısı, kuru üzüm ve ceviz yemeyi öneriyor. Çünkü;

• Kuru üzüm, içerdiği minerallerle kemik gelişimine katkıda bulunuyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve en önemlisi; kuru üzüm sağlıklı bir enerji kaynağı.

• Ramazan döneminde değişen beslenme ritmi nedeniyle sindirim sorunları sıkça yaşanabiliyor. Kuru kayısı, hazmı kolaylaştırıyor, mideyi ve bağırsakları rahatlatıyor. Ayrıca besleyici tarafıyla da öne çıkıyor.

• Bu yıl 16-17 saatlere ulaşan uzun aç ve susuz kalma zamanı; yorgunluk, unutkanlık, dalgınlık gibi durumları beraberinde getirebiliyor. Omega-3 zengini ceviz, beyin ve sinir sisteminin çalışmasına olumlu katkı yapıyor, zihinsel aktiviteleri destekliyor.

Ayarında tüketin

Papağan Kuruyemiş, her konuda olduğu gibi, bu faydalı yemiş ve kuru meyvelerin de aşırı miktarlarda değil, vücudu rahatsız etmeyecek şekilde ölçülü tüketilmesini tavsiye ediyor.