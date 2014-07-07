Ramazan'a özel Türk tatlıları

Muhallebi, sütlaç ve keşkül üçlüsünden oluşan Türk tatlısı ürünlerini tüketici ile buluşturan Pakmaya, bir yıl içerisinde Türk tatlılarıürün sayısını 10’a tamamlayacak.



İki yıl önce girdiğipişirme ve toz tatlı pazarında, 30’a yakın ürünü ile yüzde 15 pay almayı başaran, dünyanın 3 büyük maya üreticisinden biri olan Pakmaya, bu kez Ramazan ayının vazgeçilmez Türk tatlıları ile tüketicinin karşısına çıkıyor. Muhallebi, sütlaç ve keşkül üçlüsünden oluşan Türk tatlıları ürün grubunu piyasaya sunan Pakmaya, bir yıl içerisinde bu alandaki ürün sayısını 10’a tamamlamayı hedefliyor. Pişirme yardımcılarının da dahil olduğu 200 milyon TL’lik toz tatlı pazarında 5 yıl içerisinde ilk iki oyuncu olma yolunda ilerlediklerini söyleyen Pakmaya Tüketim Grubu Satış ve Pazarlama Müdürü Kemal Aktaş, “Pişirme yardımcılarında istediğimiz etkiyi görmeseydik puding ürünlerimizi çıkartmayacaktık. Eğer pudingdeki başarımıza şahit olmasaydık, Türk tatlıları ürün grubunu hiç düşünmezdik. Gerek ürün yelpazesi gerekse de ürün kalitesi ile ev hanımları ve perakendecilerin dikkatlerini üzerimize çekerek, bu pazardaki ilk iki büyük oyuncudan biri olacağız. Her ne kadar bu hedefimizi birçok bölgede gerçekleştirsek de, sürdürebilir olmak içinçalışmalarımız hızla devam edecek”dedi.



20 milyon TL yatırım



İki yıl içerisinde gerek satış teşkilatı gerekse de distribütör ağı olarak büyüdüklerini belirten “Özellikle zincir market diye adlandırdığımız kanalın yüzde 90’nında ürünlerimizrafta bulunuyor. Özellikle ev hanımlarının bu tür ürünleri market alışverişlerinde almayı tercih etmesi, bu kanalda büyümemizi sağlıyor” dedi. Türkiye’de maya kategorisinde pazar lideri olduklarını yineleyen Kemal Aktaş, 20 milyon TL’likyatırım ile girdikleri toz tatlı kategorisinde de liderliğe oynadıklarını açıkladı. Kemal Aktaş, “Pişirme yardımcısı veToz tatlı pazarında 20’nin üzerinde marka var. Bu markalar içerisinde bilinirliği yüksek olan uluslararası markalar da bulunuyor. Yüzde 100 Türk sermayesi olarak bu pazara giriş yaptık. Bu kolay bir şey değil. Pakmaya olarak tüketiciyi düşünerek iyi hizmet veriyoruz. Bunun yanı sıra 40 yıllık bir geçmişimiz var. Tüketicilerimizin yerli markayı tercih etmesi bizleri onurlandırıyor” dedi. Çok agresif bir iki yıl geçirdiklerini ifade eden Kemal Aktaş, “Reklamlarımız, pazarlama ve ticari aktivitelerimiz çok etkili oldu. Artık biliyoruz ki; Pazardaki 25 yıllık oyunculara rağmen bu kategoride telaffuz edilen ilk iki markadan biri olduk. Hem algıda hem anlayışta bu böyle” dedi.



“Pazarın yüzde 15’ine hakimiz”



Ramazan ayının yaklaştığı bugünlerde muhallebi, keşkül ve sütlaç üçlüsünden oluşan Türk tatlıları grubu ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunduklarını açıklayan Kemal Aktaş, “Bunun yanı sıra kek miksleri, unlu mamuller miksleri dediğimiz kategorideki ürünlerimizi de önümüzdeki 5 yıl içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Şu anda yaklaşık 30 ürün çeşidimiz var. Yine 5 yıl içerisinde ürün çeşidimizi 100’ün üzerine çıkaracağız” dedi. 200 milyon TL’lik tatlı pazarında çok güçlü firmalar olduğuna dikkat çeken Kemal Aktaş, “Tatlı pazarında henüz 2 yıldır varız, ama öte yandan aynı pazarda 20’nin üzerinde marka var ve bu markaların bazıları neredeyse 30 yıldır Türkiye pazarında. Onlarla raflarda rekabet etmek kolay değil. Ancak biz bu süre içerisinde belirlediğimiz bütün hedeflere ulaştık. Zincir marketlerin yüzde 100’üne, yerel marketlerin ise yüzde 80’ine dağılım sağladık. Geleneksel kanalda ise 42 gram yaşmaya dağıtım gücümüz ile oldukça iyi bir dağılımımız var. Bu gelişmeler neticesinde de şu an dağılım oranlarımız ve pazar paylarımız koyduğumuz hedeflerin üzerinde ilerlemekte. İlk iki markadan biri olma yolunda ciddi yol aldığımızı söyleyebiliriz” dedi