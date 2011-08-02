Ramazanda ağız kokusu yaşamamanın ipuçları

Ağız ve diş sağlığına gösterilecek biraz özenle rahatsız edici bu durumdan kurtulmak mümkün.

Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Meltem Zihni Korkmaz konuyla ilgili bilgilerini paylaştı.

Ağız kokusu toplumda sıkça görülen ve insanların sosyo-psikolojik durumunu ciddi ölçüde etkileyen bir rahatsızlıktır. Altında pek çok sebep yatmakla beraber şeker hastalığı, sinüs ve akciğer kaynaklı enfeksiyonlar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, diş ve dişeti rahatsızlıkları, açlık başlıca etkenlerdir.

Açlık Kokuyu Tetikliyor!

Özellikle ramazan ayında pek çok kişi açlık ve susuzluğa bağlı olarak ağız ve nefes kokusu, ağızda kötü tat sıkıntısı çekmektedir. Bunun sebebi açlığa bağlı vücutta oluşan biyokimyasal tepkimelerin yan ürünleri, iyi temizlenemeyen diş ve ağız yüzeylerinde biriken bakteriler, susuzluğa bağlı ağız kuruluğudur.

Normal tükürük salgısı ağız ve diş dokusunu hem yıkama görevi görür hem de koruyucu rol oynar. Azalması ile beraber bireylerde ağız enfeksiyonuna yatkınlık ve koku ortaya çıkar.

Dolayısıyla oruç dışı saatlerde bol miktarda su ve sıvı tüketilmelidir. Ramazanda artan şeker tüketimi sebebiyle daha çok ağız içinde bakteri ürer. İşte bu nedenlerden dolayı ağız bakımına ekstra dikkat edilerek dişlerin yanısıra dilin sırtı ve arkası, yanağın iç yüzeyleri temizlenmeli, fırçanın yanında diş ipi ve ara yüz fırçaları ile temizlik desteklenmelidir.

Tüm bunlara ek olarak antiseptik solüsyonlar da önerilir.