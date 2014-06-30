Ramazan'da ağız kokusuna dikkat

Ramazan ayında ağız bakımına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirten Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Yüksel Ayaz, ağız kokusunun giderilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;



“Diş çürükleri, diş eti iltihapları ağız kokusunun önemli nedenlerindendir. Ağız içi herhangi bir enfeksiyon bakteri üremesini artıracağı için daima ağız kokusuna neden olur. Bu yıl Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesiyle neredeyse 17 saat aç kalınacak. İftar saati yaklaştığı zaman açlığın verdiği stresle yemeklere aşırı bir yüklenme olacak. Bu yemekler asitli ve ağır yemekler olmaması dikkat etmemiz gerekir. Yaz döneminde olunduğu için iftar yemeklerinin biraz daha hafif geçirilmesi hem vücut sağlığı hem de diş sağlığı açısından son derece önemlidir. Genellikle sahurdan sonra hemen yatıldığı için ağız içinde temizlenmeyen plaklar sebebiyle daha çok bakteri üreyebilir. Bu dönemde dikkat edilmezse, diş çürükleri de ağız kokusu ile birlikte artabilir. Yemeklerden sonraki 20-30 dakika oldukça önemlidir.



Bu süre içerisinde bakteriler dişlerde çürüme yapmaya başladığından, sahurda ve iftarda yemekten sonra mutlaka dişler fırçalanmalıdır. Oruçlu olduğumuz gün içinde yeme içme fonksiyonlarımız azaldığından, tükürük bezlerinin ürettiği salgı ve tükürüğün yıkama kapasitesi azalır. Bu da bakterilerin üremesi ve diş çürüğünün oluşması için uygun ortam hazırlar. Ramazan ayında diğer aylara oranla tatlı çeşitleri daha çok tüketildiği, akşam saatlerinde daha çok atıştırıldığı, kahve, çay gibi içecekler daha çok tüketildiği için bakterilerin artması ve dolayısıyla çürüklerin oluşması hızlanmaktadır. Ramazanda ağız ve diş temizliğine dikkat edilmezse, diş çürükleri artar. Bu sebeptendir ki; iftardan ve sahurdan sonra dişlerin daha özenle fırçalanması gerekir. Bir ay boyunca dilaltı ve diş eti bölgelerinin iyice temizlenmesini, antiseptik gargaraların kullanılmasını özellikle öneriyoruz.”