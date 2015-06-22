Ramazanda ağız kokusuna etkili çözüm

Manisa'nın Salihli ilçesinde faaliyette bulunan aktarlardan Ramazan ayıyla ilgili önemli tavsiyeler geldi. Ramazan ayının yaz dönemine gelmesi nedeniyle oruç tutmanın daha da zorlaştığı açlıktan ziyade susuzluğun ön planda olduğu Ramazan ayında Salihlili aktarlar yaşanabilecek su ihtiyacına karşı tavsiyelerde bulundu.

Salihli Turan Caddesi’nde aktarlık yapan Mustafa Akay ile Kazım Girgin Ramazan ayı ile birlikte hareketliliğin başladığını söyleyerek, bu ayda genellikle Osmanlı Şerbeti yapmak için demirhindi satın alındığını ifade ettiler. Aktar Mustafa Akay, “Ramazan’da susuzluğa iyi gelmesi için kullanılan bazı otlar var.

İftardan sonra içildiği zaman susuzluğu azaltır. Ayrıca gündüz vücut aç kaldığı için, karaciğer enzimlerini bozar ve karaciğer yetmezliğine sebebiyet verir. Bunu ortadan kaldırmak için karaciğeri kuvvetlendirici karahindiba, enginar suyu, bitkiler ve kajuberi meyvesi gibi ürünler tüketilmelidir” dedi.



GAZLI İÇECEK TAVSİYE ETMİYORUZ



Akay ayrıca, Ramazan ayında bolca hurma tüketilmelisi gerektiğini belirterek, “Hurma yiyen insanlarda hiçbir şekilde vitamin eksikliği bulunmaz. Gazlı içecekleri katiyen tavsiye etmiyoruz. Kayısı, erik, vişneden yapılan kompostolar tüketilmeli. Son zamanlarda pratik diye gazlı içeceklere döndü vatandaşlar.

Gazlı içecek susuzluğu daha çok arttırır ve vücudu anlık rahatlatır ama yarım saat sonra tekrar vücut susar. Erik, vişne, kayısı hoşafları içildiği zaman hem susuzluk gider hem de Ramazan ayında ağzımız bağlı olduğu için, kan şekerini dengeler, tansiyonu dengeler ve vücudun bir sonraki gün rahat bir şeklide oruç tutabilmesi için zemin hazırlar” şeklinde konuştu.

AĞIZ KOKUSU İÇİN KARANFİL

Aktar Kazım Girgin ise Ramazan ayında kendi ağız kokusundan şikayetçi olanlara tavsiyelerde bulundu. Şifalı bitkilerle oruç tutulurken ağız kokusunun önlenebileceğini ifade eden Girgin, "Ağız kokusu için biz ilk olarak karanfil tavsiyesinde bulunuyoruz. Bunu yemeğin ardından birkaç tane ağzına atıp emmeleri gerekiyor.

Bu ağız kokusunu önlemek için en pratik yoldur. Ayrıca, mideden gelen bir ağız kokusu vardır. Bunun içinde ayrı tavsiyelerimiz oluyor. Örneğin ramazan aylarında insanlar sahuru yedikten sonra ya da iftardan sonra sabahları ağzı kokar. Biz bunu önlemek için bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiyelerden olumlu sonuç aldığımız çok sayıda örnek bulabiliriz" dedi.

Ramazan ayında vatandaşların ağız kokusundan kurtulabileceğini anlatan Girgin, "Midesinden koku gelen vatandaşlarımız sahurdan sonra oruçlu iken ağız kokusunu veya iftardan sonra camiye teravih kılmak için giderken bu şifalı bitkilerden alabilirler. Örneğin ketirhindi dediğimiz bu maddeyi alıp dövüyorlar. Toz olduktan sonra yenir hale geliyor. Bu tozu akşam iftardan sonra ya da sahurdan sonra yarım çay kaşığı kadar yemeleri gerekiyor. Bunun kullanımını bir süre devam ettikten sonra faydasını rahatlıkla görebilirler." şeklinde konuştu.