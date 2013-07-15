Ramazan'da ağız kokusunu önlemenin yolu

Aktar Pazarı'nda çeşitli baharat ve şifalı ot satan Attarcı İsa'nın oğlu Halil Demirkol, Ramazan ayında kendi ağız kokusundan şikayetçi olanlara tavsiyelerde bulundu. Şifalı bitkilerle oruç tutulurken ağız kokusunun önlenebileceğini ifade eden Demirkol, "Ağız kokusu için biz ilk olarak karanfil tavsiyesinde bulunuyoruz. Bunu yemeğin ardından birkaç tane ağzına atıp emmeleri gerekiyor. Bu ağız kokusunu önlemek için en pratik yoldur. Ayrıca, mideden gelen bir ağız kokusu vardır. Bunun içinde ayrı tavsiyelerimiz oluyor. Örneğin ramazan aylarında insanlar sahuru yedikten sonra ya da iftardan sonra sabahları ağzı kokar. Biz bunu önlemek için bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu tavsiyelerden olumlu sonuç aldığımız çok sayıda örnek bulabiliriz" dedi.Ramazan ayında vatandaşların ağız kokusundan kurtulabileceğini anlatan Demirkol, şöyle konuştu: "Midesinden koku gelen vatandaşlarımız sahurdan sonra oruçlu iken ağız kokusunu veya iftardan sonra camiye teravih kılmak için giderken bu şifalı bitkilerden alabilirler. Örneğin ketirhindi dediğimiz bu maddeyi alıp dövüyorlar. Toz olduktan sonra yenir hale geliyor. Bu tozu akşam iftardan sonra ya da sahurdan sonra yarım çay kaşığı kadar yemeleri gerekiyor. Bunun kullanımını bir süre devam ettikten sonra faydasını rahatlıkla görebilirler."