Ramazanda ağız sağlığına dikkat

Dr. Tuncer, iftar ve sahurdan sonra fırçalanmayan dişlerde oluşan bakterilerin ağızda asitlenmeye ve diş çürümelerine yol açtığını kaydetti. Dr. Tuncer, ramazanda dişler fırçalanmadığı zaman, sahurdan iftara kadar geçen sürede bakterilerin ağızda kolayca üreme ortamı bulduğunu, bunun da ağızda kötü kokuya neden olurken, diş çürüklerini de arttırabildiğini kaydetti. Dr. Tuncer, bu durumun enfeksiyon yoluyla birçok hastalığa da davetiye çıkarabildiğini ifade etti.



Dr. Tuncer, tüm bu olumsuzlukların önüne geçebilmek için iftardan ve sahurdan sonra dişlerin daha özenle fırçalanması gerektiğini vurguladı. Dr. Tuncer, şöyle dedi:



"Dişler fırçalanırken, dil yüzeyi ve diş eti bölgelerinin de fırça yardımıyla iyice temizlenmesi gerekir. Oruç tutanların ayrıca ağız antiseptiği kullanmaları da tavsiye edilir. Böyle bir imkan yoksa tuzlu su ile de gargara yapılabilir. İyi bir ağız bakımı için ayrıca diş ipi kullanılmalı, bütün görünen görünmeyen iç ve dış yüzeyler ile dil üstü mutlaka en az 2 dakika fırçalanmalı ve temizlenmeli. Her zaman olduğu gibi Ramazan'da da asitli yiyeceklerden uzak durulması gerekir. Sahurda şekerli, karbonhidratlı yiyecekler daha az tüketilmelidir. Peynir ve süt gibi kalsiyumlu yiyecekler ile meyve sebze ağırlıklı beslenme sağlıklı dişler için çok önemlidir."