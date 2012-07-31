Ramazan'da halsizliğe doğal çözüm ginseng

Ramazan ayı son birkaç yıldır yaz aylarına denk geliyor, oruç süresi de 15 saati buluyor. Bu durum, oruç tutanlarda halsizlik, güç kaybı, stres gibi sorunlara neden oluyor. Fakat Ramazan ayını daha rahat geçirmenin bir yolu var! Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ayşegül Bahar, iftar sonrası veya sahurda alınacak gıda takviyeleriyle fiziksel ve mental dayanıklılığı artırmanın mümkün olduğunu söyledi.



Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yorucu bir yaşama sahip olan insanlar, aldıkları doğal besinlerin yanı sıra gıda takviyeleriyle bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye çalışıyor. Öyleyse bu ne kadar doğru? Her vitamin enerji yükseltir mi?



Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ayşegül Bahar düzenlediği basın toplantısında, gıda takviyelerinin fiziksel ve mental etkilerinin ortaya çıkarıldığı klinik araştırmaları paylaştı. Bahar, yapılan son araştırmalarda dengeli ve doğru beslenmenin yanında beslenme takviyesi olarak kullanılan bazı ürünlerin özellikle ginseng içeren ve multivitaminlerle desteklenen ürünlerin günlük mental ve fiziksel aktivitelerde anlamlı artışların kaydedildiğini ve aynı zamanda sakinleştirici ve stresle mücadeleyi desteklediğinin belirlendiğini söyledi.



Ayşegül Bahar’ın altını çizdiği bitki: Ginseng



Uzakdoğu’da binlerce yıldır zihin güçlendiren, yaşam süresini artıran, ruhsal düzen sağlayan bir bitki olarak bilinen ginseng bugün pek çok gıda takviyesinin içeriğinde yer alıyor. Zira bilimsel araştırmalar ginsengin halsizlik ve yorgunluk üzerindeki etkinliğinin kanıtlandığını gösteriyor. Fakat her ginseng istenilen etkiyi göstermiyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ayşegül Bahar yaptığı sunumda bu bitkinin türlerini, hangi durumlarda ve nasıl kullanılması gerektiğini anlattı.



“Panaks veya Kore Ginsengi olarak da bilinen Asya Ginsengi, Amerika Ginsengi ve Sibirya Ginsengi gibi çeşitleri vardır. Sibirya Ginsengi’nde ginsenoit maddesi olmadığı için diğer ginsengler kadar etkili olmamasına rağmen stres, dayanıklılık ve konsantrasyon desteği için kullanılır. Panaks Ginsengi ise bilişsel performansta, nörotransmitter dengesi sağlamada çok etkilidir. Kafein gibi uyarıcı etkisi vardır ancak kafeinin yaptığı yan etkiler beklenmez” diyen Bahar, kullanılan ürün içerisindeki ginseng türünün ve miktarının standardize edilmiş olmasının da önemli olduğunu vurguladı.



Ramazan ayında, oruç sürelerinin uzun oluşu nedeniyle gıda takviyesi kullanımının öneminden bahseden Bahar, “Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluğa bağlı olarak, özellikle çalışan bireylerde, iş performansında azalma, konsantrasyon bozukluğu, uyku hali ve yorgunluk görülmektedir. Sahur ve iftar sürecinde alınan gıdaların doğru içerikli bir gıda takviyesi ile desteklenmesi Ramazan ayının daha verimli geçmesini sağlar“ dedi.