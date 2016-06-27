Ramazan'da hazımsızlığa karşı probiyotik

Ramazan ayında oruç tutanlarda sıklıkla karşılaşılan sindirim sistemi şikayetlerini en aza indirmek için ip uçları veren Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, 4 adımda kabızlık, hazımsızlık gibi sıkıntılardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

1- Daha fazla su için!

Sahurda ortalama 1lt. yani 5 bardak, iftar ve sonrasında da 1,5 lt. yani 7 bardak su için.

2- Posa tüketiminizi arttırın!

Sahur ve iftarda bolca salata veya sebze söğüş, iki öğünden en az birinde sebze yemeği tüketmeye özen gösterin. Sahur ve iftar sonrası meyve yemeyi ihmal etmeyin. Daha fazla posa alımı için ramazan pidesini ve ekmeklerinizi koyu renkli tercih edin.

3- Hareketinizi arttırın!

İftar sonrası 40 dakika hafif tempo yürüyüş yaparak kabızlıktan kurtulmanız mümkün. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, sindirim sistemini olumlu yönde etkiler. Bugün itibariyle iftar sonrası yürüyüşlerinize başlamalısınız.

4- Sahur ve iftar menünüze probiyotikleri ekleyin.

Probiyotikler yani faydalı bakteriler sindirim sistemimizin dostudur. Oruç tutarken, günlük probiyotik alımınızı arttırarak kabızlıktan kurtulabilirsiniz. Öğünlerde yoğurt ve kefir tüketebilirsiniz. Fakat bu besinlerle alınan probiyotikler, mide asidinden olumsuz etkilenerek kayba uğramakta ve bağırsaklara az sayıda ulaşmaktadır. Günlük hedeflenen probiyotik ihtiyacımızın tamamını bu besinler ile karşılayamazken eczanelerde rahatlıkla bulabileceğiniz probiyotik takviyeler imdadımıza yetişir. Ayrıca probiyotik takviyelerde canlılık ve mide asidine dayanıklılık konusunun çok önemli. Mutlaka canlılığını muhafaza eden kaliteli, bilimsel çalışması yapılmış, içeriği bilinen ürünler kullanılmalıdır. Bir de mide asidine dayanıklılık çok önemli. Bazı probiyotikler bağırsaklara canlı ulaşabilsin diye çift kaplama teknolojisi ile üretilirler. Çift kaplama teknolojisi aside dayanıklılığı ve canlılığı 100 kat arttıran tek teknolojidir. İlk kaplama mide asidinden korur, ikinci kaplama ise bağırsaklara ulaşıldığında açılır. Böylece azami sayıda yararlı bakteri bağırsaklara ulaştırılır. Seçeceğiniz probiyotik preparatlarda dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; mide asidine dayanıklı olması ve bağırsaklara kayba uğramadan ulaşmasıdır.

Probiyotik Tarifler

Gün içerisinde probiyotik tablet alabilir veya tükettiğiniz kurabiye, salata, çorba, limonata, vb. kısaca her türlü yiyecek ve içeceğe probiyotiklerin toz formunu ekleyerek günlük probiyotik alımınızı arttırabilirsiniz. Günlük probiyotik alımını sağladığınızda kabızlığa karşı korunur; hatta yaşamakta olduğunuz kabızlık şikayetinden de kurtulmuş olursunuz. İşte sizler için hazırladığım probiyotik tarifler kitapçığında yer alan pratik, hafif ve lezzetli tariflerden 2 tanesi:

•PROBİYOTİK LİMONATA / 5 porsiyon



Ramazanda iftarda ve sonrasında içebileceğiniz buz gibi bir limonataya ne dersiniz? 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bu harika içeceğin 1 porsiyonu sadece 12 kalori. Üstelik 9.4 mg C vitamini ile bağışıklığınızı da güçlendiriyor. Artık sizin limonatanız sindirim sisteminizin koruyucusu probiyotiklerden zengin… Ev yapımı probiyotik limonatanız ile serinlerken hafifleyin!

Malzemeler:

7 bardak oda sıcaklığında su

4 adet limonun suyu

1 minik küp taze zencefil

1 avuç taze nane

4 paket (saşe) NBL Probiyotik Gold

Dilerseniz 1 Yemek kaşığı tatlandırıcı

1 adet buz kalıbı

Hazırlanışı:

Cam bir şişenin içine su, limonun suyu, kabuğu soyulmuş misket büyüklüğünde taze zencefil ve 4 adet NBL Probiyotik Gold ekleyin (Dilerseniz tatlandırıcı ekleyebilirsiniz). Şişenin kapağını kapatarak iyice çalkalayın. Probiyotik tozlar dual kaplama teknolojisinde olduğu için iyice çözünmesi için çok çalkalanması gerekebilir. Ardından buzdolabında bir süre beklemeye bırakın.

Taze nane yapraklarını (1-2 adet) boş buz kalıplarının içine yerleştirin ve üzerine su ilave ederek dondurun.

Limonatanızı nane yapraklı buzlarınız ile birlikte soğuk servis yapın.

•EV YAPIMI PROBİYOTİK DONDURMA / 8 porsiyon

Dondurma, yaz aylarında keyifle tükettiğimiz en sevdiğimiz tatlılardan. Ara öğünlerde keyifle tükettiğimiz en masum tatlılardan biri olan dondurmanın, probiyotik içerenini hiç duymuş muydunuz? Artık sizin dondurmanız probiyotik! Evde kolayca hazılayabileceğiniz probiyotik dondurmanıza çocuklar, yetişkinler; kısaca herkes bayılacak! Probiyotik dondurmanızı iftar yemeğinizden 1 saat sonra afiyetle tüketebilirsiniz. 1 porsiyonda ortalama 3 top probiyotik dondurma tüketerek sadece 80 kkal. enerji almış olursunuz.

Malzemeler:

500 ml. Süt

8-10 gr. Salep

80 gr. Esmer şeker (veya 8 gr. Tatlandırıcı)

4 paket (saşe) NBL Probiyotik Gold

Hazırlanışı:

Küçük bir tencerede süt, salep, tatlandırıcı/şeker ve 4 paket (saşe) NBL Probiyotik Gold’ları karıştırarak pişirin. Tenceredeki karışımı soğumaya bırakın. Dondurma yapma makineniz var ise soğumuş olan karışımı çalışır durumdaki makineye dökün ve 30 dak. kadarmakinenizi çalıştırın. Makineniz yok ise; karışımı iyice karıştırıp; biraz dondurun ve ardından tekrar karıştırıp bu sefer iyice donmaya bırakın. Probiyotik dondurmanız -18C’de iyice donduktan sonra artık tüketilmeye hazır!







Diyetisyen İpek Ağaca Özger