Ramazan'ın vazgeçilmezi : Tulumba!

Ramazan ayına sayılı günler kala esnafı yeni bir telaş sardı. Bursa esnafı, 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Çarşı ve pazarda Ramazan hareketliliği başlarken, tatlı sektörünü de 'tatlı' bir telaş sardı. Ramazan ayında en çok tüketilen gıdalardan olan tatlı, sofraların vazgeçilmezliğini yıllardır koruyor. Tatlı ustaları, Ramazan ayında ise en çok 'tulumba' tatlısının tercih edildiğini söylüyor. Kızartılmış hamurun şekerli şurup içinde servis edildiği Türk tatlısı tulumbanın genellikle orta direk olarak nitelendirilen vatandaşa hitap ettiğini belirten Bursa Pastacılar Odası Başkanı Necip Daş, tulumbanın kilo fiyatının ise 10 ila 14 lira arasında değiştiğini kaydetti.



Meşakkatli hazırlık



Fiyatı ile ekonomik bir tatlı olan tulumbanın imalatı hakkında bilgi veren Daş, merdiven altı olarak tabir edilen mekanlarda yapılan ucuz tatlılar konusunda da uyarılarda bulundu. Tulumba tatlısının yapılışı hakkında açıklamalarda bulunan Daş, "İlk önce bir kazana belirli miktarda su koyuyoruz. İçine unu eleyip suyu kaynatıyoruz. 10 dakika sonra karışımın içine bir miktar yağ koyuyoruz. Piştikten sonra bu hamuru mermer tezgahın üzerinde soğutmaya alıyoruz. Soğuttuktan sonra kaç kilo un yoğurmuşsak içine onun kadar belirli miktarda yumurta koyuyoruz. Sonra bir kez daha yumurta yediriyoruz. 5-10 dakika yoğurduktan sonra hamur, tatlı döküm aşamasına geliyor. Hamuru kalıba dolduruyoruz ve soğuk yağın içine döküyoruz. Soğuk yağın içine koyduktan sonra yağ yavaş yavaş ısınıyor. Tatlı daha sonra kabarıyor. 15-20 dakika kızartıyoruz. Kızartma işlemi bittikten sonra tatlıyı çıkartarak, soğuk şerbetin içine batırıyoruz. Şerbetlendikten sonra tatlımız servise hazır hale gelir" dedi.



Vazgeçilmez tatlı Tulumba!



Ramazan ayında tulumbaya rağbetin daha fazla olduğunu kaydeden Daş, şöyle devam etti:

"Ramazan ayında tatlıya ilgi oldukça yüksek. Bilhassa tulumbaya talep fazla. Sipariş patlaması yaşıyoruz. Tulumbanın ayrı müşterileri var. Fiyatının ucuz olması insanlara daha cazip geliyor. İyi bir baklava en az 20 lira iken, tulumbanın ekonomik fiyatı ilgiyi artırıyor."



40 yıllık tatlı ustası olan Daş, tatlıcılığın meşakkatli bir meslek olduğunu da sözlerine ekledi.