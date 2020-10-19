Rebiülevvel ayı ne zaman 2020, hangi ibadetler yapılır? Rebiülevvel ayında okunacak dualar ve hadisler!

Safer ayının bitmesiyle beraber Rebiülevvel ayı idrak edilmeye başlandı. Rebiülevvel ayı içerisinde Hz. Muhammed (S.A.V)'in doğduğu gece olan Mevlid Kandili yer alıyor. Rebiülevvel ayı ibadetleri ise İslam alemi tarafından merak ediliyor. Peki Rebiülevvel ayı ne zaman 2020, hangi ibadetler yapılır?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Rebiülevvel, 18 Ekim 2020 tarihinde idrak edilmeye başladı.

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir.

Rebiülevvel Ayı’nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi, bu yıl 20 Kasım’ı 21 Kasım’a bağlayan gece olarak eda edilecektir.

REBİÜLEVVEL AYINDA NELER YAPILMALI?

Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi ise İki rekat namaz kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)