Bayramda rağbet gören baklava ve şekerlemeleri daha ucuza mal etmek isteyen ve merdiven altı olarak tabir edilen işletmelerin sağlıksız yöntemler ve sahte ürünler kullanabildikleri bildirildi.



Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazanın Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle vatandaşların tatlıya ve özellikle baklavaya talebinin arttığını söyledi.



Geleneksel bir tatlı olan baklavanın ucuza satılabilmesi için bazı merdiven altı işletmelerin çeşitli hilelere başvurduğunu ifade eden Dinç, "Vatandaşlarımız, bayramda misafirlerine ikram etmek için aldıkları baklavanın satıldığı ve üretildiği yerlere mutlaka dikkat etmelidir. Sırf fiyatı ucuz diye içindeki malzemenin kalitesi bilinmeyen ürünlere itibar edilmemelidir. Normal fiyatından daha ucuza satılan baklavalarda, sahtekarlık olduğu mutlaka idrak edilmelidir” diye konuştu.



Fıstık yerine bezelye, ceviz yerine leblebi tozu



Bayramın yaklaşmasıyla merdiven altı olarak tabir edilen gıda üretim yerlerinin çoğaldığına ve bazı vatandaşların da bunlara itibar ettiğine dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:



"Maalesef, gıda üretim mevzuatımızda birçok boşluk var. Bu tür merdiven altı işletmeler bu boşlukları çok kullanıyor. Normal şartlarda düzgün bir baklavanın kilogram satış fiyatının 30-35 lira arasında değişmesi gerekir. Ancak piyasada kilogramı 8-9 liraya bile baklava bulmak mümkün. Hele ki toplu aldığınızda bu fiyat daha da aşağılara düşebiliyor. Peki bu ürünü nasıl bu kadar ucuza mal edebiliyorlar? Maalesef sahte ürünler kullanarak. Örneğin tereyağı yerine margarin kullanılıyor. Rengi yeşil olduğu için ve insanlar farkı anlamasın diye fıstık yerine bezelye öğütüp kullanıyorlar. Ceviz yerine leblebi, şeker yerine daha ucuz ama sağlıksız olan mısır şerbeti kullanıyorlar. Bu, hem vatandaşı kandırmak hem de onların sağlığıyla oynamaktır."



Çikolata ve şekerlemeler



Çikolata ve şekerlemelerde de aynı sorunların yaşandığını vurgulayan Dinç, "Normalde gerçek, kaliteli bir çikolatanın kilogramı 30 liradan aşağı olamaz. Ama bayram yaklaşırken kilogramı 4-5 liraya çikolata bulmak mümkün. Hatta bazıları, bilindik markaların isimleriyle satılıyor. Vatandaşlarımız, sırf ucuz diye bu tür ürünlere yönelmesin. Oldukça sağlıksız koşullarda üretülen bu tür merdiven altı ürünlerde insan sağlığını bozacak bir çok maddeye rastlanabilir" dedi.