ANTALYA'da Ramazan ayının başlamasıyla dini konularda bilgi almak için günde 250 civarında kişinin aradığı '190 Alo Fetva Hattı'ndaki görevlilere bazı vatandaşların 'Kumamın çocuğuna fitre verebilir miyim', 'Şarkı söylemek oruç bozar mı', 'Oruçlu kadın bikiniyle denize girebilir mi', 'Sahur vakti eşimle ilişkiye girerken ezan okunursa ne yapmalıyım' gibi ilginç sorular yönelttiği belirtildi.



Antalya'da İl Müftülüğü bünyesinde kurulan '190 Alo Fetva Hattı'nı, Ramazan ayında dini konularda bilgi almak amacıyla arayanların sayısı arttı. Antalya İl Müftüsü Osman Artan, vatandaşların günlük yaşantıya dair dini konularda bilgi almak için aradığı çağrı merkezinde 2 kadın ve 2 erkek vaizin vardiya sistemiyle sabah 08.00'den akşam 23.00'a kadar görev yaptığını anlattı. Çağrı merkezini günde ortalama 100 kişinin aradığını dile getiren Artan, Ramazan ayının başlamasıyla gelen çağrı sayısının 250'ye kadar yükseldiğini ifade etti.



DALGA GEÇMEK İÇİN DE ARANIYOR



Müftü Artan, Ramazan ayında vatandaşların genellikle oruç konusunda sorular yönelttiğini, zaman zaman da ilginç soruları olduğunu dile getirdi. Bazı vatandaşların zaman geçirmek ya da dalga geçmek gibi kötü niyetle çağrı merkezindeki görevlileri meşgul etmesinden yakınan Artan, vatandaşların akıllarına takılan her türlü dini içerikli soruda çağrı merkezini arayarak bilgi almalarını istedi. Artan, "Her soru önemli ve soruyu yönelten kişi de bizim için değerlidir. Çağrı merkezindeki görevliler her soruya ciddiyetle cevap veriyor. Çok sık sorulan ya da ilginç soruları, vatandaşlarımızın kültürüne, dinine sevgisini ifade eden sorular olarak değerlendiriyoruz" dedi.



ORUÇ HAKKINDAKİ SORULAR



Ramazan ayında oruç tutma hakkındaki sorularda artış olduğuna değinen Müftü Osman Artan, vatandaşların genellikle sakız çiğnemek, diş fırçalamak, iğne olmak, denize girmek, göz ya da kulak damlası kullanmak, göze lens takmak, kan vermek ile kusmanın oruca etkisinin olup olmayacağı yönünde bilgi aldığını belirtti. Artan, "Ağrı kesici gibi iğne orucu bozmaz; gıda ya da besleyici içeriği olan serum orucu bozar. Ağız, burun ya da kulaktan genze su kaçmadığı sürece denize girenin orucu bozulmaz. Göz damlası kullanmak, göze lens takmak, kan vermek orucu bozmaz. Daha önce çiğnenen sakızı çiğnemek ya da tadı ve kokusu olmayan sakızı çiğnemek orucu bozmaz. Diş fırçalarken macun kullanılması halinde oruç bozulur. Ağız dolusu kusma gerçekleşirse oruç bozulur" diye konuştu.



190 Alo Fetva Hattı'ndaki görevlilere oruç tutarken ve gündelik yaşamla ilgili birbirinden ilginç sorular yöneltiliyor. Bu sorulardan bazıları şöyle:



"Oruçlu kadın bikiniyle denize girebilir mi? Sahurda ezan okunduğu anda yemeği bırakmalı mıyım? Sınava girecek olanlar oruç tutmasa olur mu? Parmağımı kestim orucum bozulur mu? Kumamın çocuğuna fitre verebilir miyim? Kayınvalidem kocam için muska yazdırmış, bunu suya koyup kocama içirmem beni günaha sokar mı? Vücudumdaki dövme oruca engel mi? Bir kadın kocasının cinsel organını görse her ikisinin abdest alması gerekir mi ve oruç bozulur mu? Oruç tutarken şarkı söylemek oruç bozar mı? Sahur vakti eşimle ilişkiye girerken ezan okunursa ne yapmalıyım? İnsan helallisiyle kucaklaşıp sarıldıktan sonra bir sıvı geldiyse bu durumda ne yapmalıyım?"



İLGİNÇ SORULARIN CEVABI



Bazı sorular hakkında bilgi veren Müftü Artan, bir kadının bikiniyle herkesin görebileceği yerde denize girmesinin caiz olmadığını belirterek, bikini giymek ile oruç tutmanın ayrı konular olduğunu söyledi. Parmak kesmenin oruç bozmadığını ve namaz kılacak kişilerin abdestinin bozulması nedeniyle abdest alması gerektiğini ifade eden Artan, sahurda ezan okunurken yemek yeniliyorsa ağzın çalkalanması gerektiğini dile getirdi. Bir kişinin kendi çocuğu olmadığı takdirde fitre verebileceğini aktaran Artan, muska yapılması, takılması ve taşınmasının dinimizce caiz olmadığını kaydetti. Artan, dövmenin dinen caiz olmadığını, vücuttaki dövmenin de oruç tutmayı engellemediğini sözlerine ekledi.