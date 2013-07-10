Sahura kalkınmadığında kan şekeri erken düşüyor

Oruç tutanların sahura kalkmaması halinde kan şekerinin düşüşünün, günün erken saatlerinde başlayacağını söyleyen Akar, “Sağlık sorunu olmayanların, iftar, sahur ve ara öğünlerde gerekli enerji, protein, vitamin ve mineralleri dengeli şekilde alabilmeleri lazım. Her zaman önerildiği gibi Ramazan ayında da amaç, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmektir” dedi.Ramazan ayında da öğün sayısının en az üç olacak şekilde planlanmasını önerdiklerini kaydeden Özge Akar şöyle devam etti:



“Bu beslenme şekline dikkat etmeyen, sağlıklı kişilerde bile zaman zaman sindirim zorlukları, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi gibi rahatsızlıklar görülebilir. Özellikle bu dönemde tüketilen hamurlu tatlılar, pideler, böreklerin ve yüksek kalorili besinlerin tüketiminin artmasına bağlı olarak kilo artışı yaşanabilir. Yeterli ve dengeli beslenmenin ramazan ayında da sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az üç öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir.”



Sahurda yumurta



Sahurda sadece su içerek niyetlenmenin veya gece yatmadan önce yemek yemenin zararlı olduğunun altını çizen Akar, “Çünkü bu beslenme tarzı, aç kalma süresini uzatmaktadır. Bu da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa, gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Sahurda tok tutucu özelliğinden dolayı yumurta tüketimi önemlidir. Sahurda bol su içilmeli, aşırı yağ ve tuzlu besinler tüketilmemelidir. Yiyecek olarak da çorba, az yağla yapılmış sebze, zeytinyağlı yemekler veya hafif kahvaltılardan birini seçmek en doğrusu olacaktır” dedi.

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