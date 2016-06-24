Sahura özel sebzeli muffin tarifi ve sahur menüsü

Muffin kalıbında sebzeli omlet malzemeleri:



3 yumurta

1 patates

1 havuç

1 kabak

Zeytin

Beyaz peynir veya kaşar

1 kaşık un

2-3 kaşık süt

Yarım paket kabartma tozu



Muffin kalıbında sebzeli omlet hazırlanışı:



Patates, havuç ve kabağı küçük küçük doğrayıp sıvıyağda biraz kızartın. Rendelenmiş peynir ve doğranmış zeytinle karıştırın. Karışımı muffin kalıbına paylaştırın.



Başka bir kapta yumurtaları çırpıp içine süt, un ve kabartma tozunu ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı da muffin kalıplarına paylaştırdıkdan sonra önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin.





Fransız tostu malzemeleri:



6 dilim tost ekmeği

1 çay bardağı süt

1 kaşık krema

2 yumurta

Tuz

1 tatlı kaşığı tereyağı



Fransız tostu hazırlanışı:



Tost ekmeklerini bir kapta çırptığınız yumurta, süt, krema ve tuza batırıp erittiğimiz tereyağında arkalı önlü kızartın.