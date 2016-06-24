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    24.06.2016 - 12:17 |

    Sahura özel sebzeli muffin tarifi ve sahur menüsü

    Seçtiğimiz tariflerle tok tutan, lezzetli ve pratik sahur menüsü...

    Sahura özel sebzeli muffin tarifi ve sahur menüsü

    Muffin kalıbında sebzeli omlet malzemeleri:

    3 yumurta
    1 patates
    1 havuç
    1 kabak
    Zeytin
    Beyaz peynir veya kaşar
    1 kaşık un
    2-3 kaşık süt
    Yarım paket kabartma tozu

    Muffin kalıbında sebzeli omlet hazırlanışı:

    Patates, havuç ve kabağı küçük küçük doğrayıp sıvıyağda biraz kızartın. Rendelenmiş peynir ve doğranmış zeytinle karıştırın. Karışımı muffin kalıbına paylaştırın.

    Başka bir kapta yumurtaları çırpıp içine süt, un ve kabartma tozunu ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı da muffin kalıplarına paylaştırdıkdan sonra önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin.

    Sahura özel sebzeli muffin tarifi ve sahur menüsü

    Fransız tostu malzemeleri:

    6 dilim tost ekmeği
    1 çay bardağı süt
    1 kaşık krema
    2 yumurta
    Tuz
    1 tatlı kaşığı tereyağı

    Fransız tostu hazırlanışı:

    Tost ekmeklerini bir kapta çırptığınız yumurta, süt, krema ve tuza batırıp erittiğimiz tereyağında arkalı önlü kızartın.

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