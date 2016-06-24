Sahura özel sebzeli muffin tarifi ve sahur menüsü
Seçtiğimiz tariflerle tok tutan, lezzetli ve pratik sahur menüsü...
Muffin kalıbında sebzeli omlet malzemeleri:
3 yumurta
1 patates
1 havuç
1 kabak
Zeytin
Beyaz peynir veya kaşar
1 kaşık un
2-3 kaşık süt
Yarım paket kabartma tozu
Muffin kalıbında sebzeli omlet hazırlanışı:
Patates, havuç ve kabağı küçük küçük doğrayıp sıvıyağda biraz kızartın. Rendelenmiş peynir ve doğranmış zeytinle karıştırın. Karışımı muffin kalıbına paylaştırın.
Başka bir kapta yumurtaları çırpıp içine süt, un ve kabartma tozunu ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı da muffin kalıplarına paylaştırdıkdan sonra önceden ısıttığınız 180 derece fırında pişirin.
Fransız tostu malzemeleri:
6 dilim tost ekmeği
1 çay bardağı süt
1 kaşık krema
2 yumurta
Tuz
1 tatlı kaşığı tereyağı
Fransız tostu hazırlanışı:
Tost ekmeklerini bir kapta çırptığınız yumurta, süt, krema ve tuza batırıp erittiğimiz tereyağında arkalı önlü kızartın.